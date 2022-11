3 najdroższe ciągniki na świecie

Na co można wydać prawie 2 miliony złotych? Jednym z pomysłów może być np. John Deere 9RX 640, który dzięki 4 niezależnym gąsienicom jest w stanie poradzić sobie w każdych warunkach. Niczym czołg. Jednak nie tylko ten producent potrafi stworzyć tak zaawansowane technicznie traktory. Ile trzeba zapłacić za najdroższe z nich?

Co oferują najdroższe ciągniki na świecie?

Najlepszy sprzęt zawsze zachwyca wyjątkowym wyposażeniem. Nie inaczej jest z traktorami. Najbardziej kosztowne 3 modele ciągników to przykłady, że styl, moc i luksus to nie tylko domena aut sportowych i limuzyn, które podobnie jak i one mogą być wyposażone w naprawdę zaawansowane nowinki techniczne.

Prestiż i najwyższa technika, czyli Fendt 1050 Vario

Dla wielu rolników ciągniki niemieckiej marki Fendt to synonim najwyższej techniki i prestiżu, porównywalny z najlepszymi samochodami. Nie bez powodu wielu twierdzi, że Fendt to „rolniczy Mercedes”. Nie inaczej jest z najmocniejszym na świecie traktorem o konwencjonalnej budowie, jakim jest model Fendt 1050 Vario.

Jednostką napędową jest silnik o pojemności 12,4 litra marki MAN o mocy nawet 517 KM. Sześciocylindrowe motory z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowywanego wyposażono w układ oczyszczania spalin z SCR.

Napęd na koła przenoszony jest za pomocą bezstopniowej przekładni Vario. Jednak mowa o jej nowym modelu o symbolu TA400, który jest tak naprawdę blokiem przekładni z tylnym mostem. Zależnie od ograniczeń na rynkach docelowych Fendt oferuje ten model z prędkością maksymalną 40, 50 lub 60 km/h.

Ciągniki są standardowo wyposażone w Tractor Management System, czyli TMS z automatyką obciążeń granicznych – Grenzlastautomatik 2.0. Kontroluje ona obciążenie ciągnika i odpowiednio dobiera obroty silnika oraz ustawienie przekładni.

Oczywiście dla flagowej serii ciągników Fendta nie mogło zabraknąć takiego wyposażenia jak: VarioGrip, Fendt Stability Control, czy niezależnej amortyzacji przednich kół.

Na tylne osie tych mocarnych ciągników są zakładane opony o rozmiarze nawet 900/65 R46, a na przednie 710/60 R38 z serii TM1000 High Power firmy Trelleborg. Za tak wyposażony traktor przyjdzie nam jednak słono zapłacić, ponieważ ceny zaczynają się od około 1,75 mln zł.

John Deere 9RX 640 – połączenie mocy i technologii

Amerykański koncern słynie z wysokiej jakości sprzętu rolniczego. Absolutnym szczytem jest 4 gąsiennicowy traktor John Deere 9RX 640, którego silnik generuje blisko 700 KM, a którego cena zaczyna się od 1,9 mln zł.

Co otrzymamy w takiej cenie? Między innymi potężny, 6-cylindrowy silnik o mocy 691KM. Jego pojemność to 15 litrów. Moment obrotowy wynosi 2 954 Nm przy 1600 obr./min.

Amerykański producent zapewnia, że rolnicy użytkujący najnowsze modele ciągników serii 9 powinni być usatysfakcjonowani komfortem jazdy. We wszystkich ciągnika tej serii z rocznika 2021 zastosowano specjalną amortyzację przedniej osi HydraCushion.

Z kolei kabina najwyższej serii ciągników John Deere została wyposażona w nowoczesne elementy wyposażenia. Wśród nich jest m.in. fotel ActiveSeat ze skórzaną tapicerką, ogrzewaniem siedziska czy funkcją masażu.

Operator ma w kabinie do dyspozycji także cyfrowe radio w standardzie DAB+ z ekranem dotykowym o przekątnej 6,5 cala i systemem nagłośnienia 6.1. Z kolei światła LED oraz opcjonalne kamery zapewniają bardzo dobrą widoczność podczas pracy tym ciągnikiem.

W ciągnikach tych nie mogło oczywiście zabraknąć najwyższej technologii i dlatego wyposażenie ciągników serii 9 zapewnia możliwość stosowania idei smart agriculture w praktyce. Traktory te są standardowo wyposażone w odbiornik StarFire 6000, który został wbudowany w dach kabiny. Standardowym wyposażeniem jest też duży wyświetlacz CommandCenter 4600 oraz pełna zgodność z protokołem AEF ISOBUS i aktywacja AutoTrac.

Z kolei opcjonalnie ciągniki mogą zostać wyposażone w pełny pakiet aktywacyjny w celu uzyskania maksymalnej automatyzacji, który obejmuje takie rozwiązania jak automatyka skrętu Autotrac, kontrolę sekcji, kontrolę zmiennego dawkowania, pasywne prowadzenie narzędzia, udostępnianie danych w polu, MachineSync czy AutoPath.

Co więcej, w serii 9R John Deere udostępnił nową funkcję AutoSetup, która pozwala rolnikom wcześniej zaplanować zadania w spersonalizowanym Operations Center klienta.

Wydajność na pierwszym miejscu! Case IH Steiger & Quadtrac

Stany Zjednoczone to kraj, który może poszczycić się niejednym producentem najwyższej klasy maszyn rolniczych. Kolejnym z nich jest Case IH oferująca modele Steiger & Quadtrac. Traktory z napędem kołowym lub gąsiennicowym to pojazdy o ogromnej mocy i wielu udogodnieniach. Za to wszystko trzeba jednak sporo zapłacić. Ciągniki te, w zależności od wersji, to wydatek nawet 2 mln złotych.

Na ostateczną kwotę za traktor wpływ ma m.in. moc silnika. Podstawowa jednostka ma 370 KM, a najmocniejsza 628 KM. Oprócz nich klient może wybierać spośród sześciu innych jednostek napędowych. Ich pojemność skokowa dochodzi do 12,9 l. Case IH Steiger & Quadtrac charakteryzują się także układem hydraulicznym o ogromnej wydajności. Pompy w podstawowym modelu zapewniają przepływ oleju na poziomie 159 l/min. Najwyższa wersja to już 428 l/min.

Skrzynia biegów w traktorach Case IH Steiger & Quadtrac wyposażona jest w 16 biegów do przodu i 2 wsteczne. Jej zaletą jest układ APM, dzięki któremu prędkość docelową kierowca może zmienić przy pomocy specjalnej rolki. Ciągnik może jechać maksymalnie 40 km/h.

W maszynach za nawet 2 mln zł nie mogło zabraknąć zaawansowanych rozwiązań zwiększających komfort pracy. W kabinach producent montuje automatyczną klimatyzację. Sterowanie nią ułatwia wyświetlacz zamontowany obok fotela kierowcy. Na ekranie widoczne są też inne parametry jazdy i informacje o aktualnie działających systemach pojazdu.

Jednakże układy takie jak klimatyzacja czy super wygodna kabina byłyby niczym bez całej masy systemów ułatwiających dokładne prowadzenie takiej maszyny z nawet 2-centymetrową precyzją, co jest tym bardziej istotne, że do tego typu traktorów podłącza się nierzadko ponad 10 metrowe maszyny towarzyszące. Oczywiście nie brakuje tu również systemów dokumentacji i zarządzania pracą.

Kwoty, za które można kupić niektóre modele ciągników, są naprawdę wysokie. Niemniej jednak maszyny te są warte swojej ceny. To nic innego jak szczytowe osiągnięcia współczesnej techniki rolniczej. Co więcej, ich zakup z czasem zwraca się z nawiązką. Efektywności ciągników takich jak Fendt 1050 Vario, John Deere 9RX 640, Case IH Steiger & Quadtrac i wielu innych modeli nie sposób przecenić.

