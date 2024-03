Popyt mniejszy od oczekiwanego. Ceny nawozów 09.03.2024

Termin pierwszych zabiegów agrotechnicznych trwa już od kilku tygodni. Częstotliwość oraz intensywność opadów w ostatnim czasie wyhamowała, a lokalnie występujące przymrozki pozwalają na wjazd z nawozem w częściowo zamarznięte pole. Poprawiające się warunki pogodowe warunkujące przeprowadzanie zabiegów, zintensyfikowały ruch w punktach sprzedaży. Poniżej przedstawiamy ceny nawozów mineralnych w drugim tygodniu marca.

W nawozach stabilnie

W kolejnym tygodniu przeglądu rynku krajowego nawozów granulowanych mówimy o stabilizacji cen. W przypadku pojedynczych towarów odnotowaliśmy korekty cen ± 10-20 zł/t. Wyłącznie nawóz fosforowy Super Fos Dar w ostatnim tygodniu zdrożał blisko 45 zł/t w porównaniu do początku miesiąca.

Pomimo wzrostu sprzedaży w punktach handlowych, popyt jednak jest nadal mniejszy niż by tego oczekiwano. Co do zasady, im wyższa cena produktu, tym zmniejsza się zbyt danego produktu. Czy w związku z tą przesłanką, możemy liczyć na dalsze obniżki cen celem pobudzenia popytu?

Zmiany kierunku importu nawozów

Jak czytamy na serwisie Linkedin, w publikacji Arkadiusza Zalewskiego z IERiGŻ-PIB, w 2022 roku w związku z ograniczeniami w handlu, zmalał udział nawozów importowanych z Rosji oraz Białorusi. “W 2023 roku udział krajów spoza Unii Europejskiej wyniósł ponad 50%” – czytamy, z czego z Rosji zostało zaimportowanych o 7,9% nawozów więcej, w porównaniu do roku poprzedniego. W 2023 roku wyraźny wzrost importu nawozów był z Maroka (np. fosforany), Niderlandów, Uzbekistanu czy Chin.

Ceny gazu

Od końca lutego ceny gazu w holenderskim hubie TTF przez kilka dni wzrastały, osiągając najwyższy od miesiąca poziom 27,45 euro/MWh. Z końcem tygodnia, po krótkotrwałej zwyżce cen tego surowca, kosztuje 26,04 euro/MWh. Poziom cen gazu nadal pozostaje na niskim poziomie, a jest to istotny czynnik przemawiający za obniżką cen nawozów azotowych.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1895,75 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1858 Bez zmian Saletrosan 30 1907 Bez zmian Saletrzak 27 Standard Plus 1585,90 Wzrost ceny +10zł/t ANVISTAR 34 N 1930,60 Wzrost ceny +6zł/t Salmag 1572 Bez zmian Canwil 1625,80* RSM 32 1668 Bez zmian RSM 30 1568* Bez zmian RSM 28 1518* Wzrost ceny +6zł/t RSM 26N+3S 1562 Bez zmian Pulan 34,4 1864,8 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2206,80 Bez zmian Polifoska 5 2874,30* Polifoska 6 3210 Bez zmian Polifoska 7 2714 Bez zmian Polifoska 8 3267,40 Spadek ceny -7,60zł/t Amofoska 5-10-25 2686,50* Korn-Kali 1817 Bez zmian Sól Potasowa 2234 Spadek ceny -10zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3351 Bez zmian Polidap 18-46 3370* Super Fos Dar 3133,50 Wzrost ceny +43,50zł/t

*Ograniczona dostępność