Namioty ogrodowe w różnych stylach – jaki wybrać do swojego ogrodu?

Są lekkie, łatwe w montażu i doskonale sprawdzają się w wielu sytuacjach. Namioty ogrodowe, bo o nich mowa, to niezaprzeczalny hit ostatnich lat. Występują w wielu rozmiarach i stylach, dlatego każdy z łatwością znajdzie model dopasowany do swoich potrzeb. Co warto wiedzieć przed zakupem takiej konstrukcji i jak dopasować ją do przestrzeni w ogrodzie? Poniżej przydatne wskazówki.

Co to jest namiot ogrodowy?

Namiot ogrodowy to konstrukcja rekreacyjna, która pozwala cieszyć się odpoczynkiem na świeżym powietrzu bez względu na warunki atmosferyczne. Podczas upałów zapewnia osłonę przed słońcem, a w pochmurne dni pozwala się ukryć przed deszczem i podmuchami wiatru. Produkt zazwyczaj składa się ze stalowego lub aluminiowego stelaża oraz materiału, który tworzy dach i ściany budowli. Charakteryzuje się prostym montażem i mobilnością, ponieważ można go bez problemu przenosić z miejsca na miejsce.

Warto wspomnieć, że namioty ogrodowe są tańszą alternatywą dla klasycznej, drewnianej altanki. Mogą służyć jako strefa odpoczynku, miejsce do spożywania posiłków lub obszar do organizacji imprez w plenerze. Do wyboru jest wiele modeli w różnych stylach.

Modne i funkcjonalne namioty ogrodowe

Pawilon ogrodowy to nie tylko praktyczny element wyposażenia działki. To także ozdoba, która może stać się dopełnieniem aranżacji. Poniżej kilka pomysłów na stylowe zagospodarowanie przestrzeni przy użyciu namiotów.

Oryginalne boho – styl boho to synonim nietuzinkowego wystroju. Aby stworzyć aranżację w tym nurcie, warto wybrać namiot o ciekawej konstrukcji. Dobrym wyborem będzie np. okrągły, beżowy pawilon z rozsuwanymi ścianami. Konstrukcję można przyozdobić świetlnymi girlandami i latarenkami, a obok zainstalować plecione bujawki lub hamaki. Tego typu dekoracje dodatkowo podkreślą charakter ogrodu.

Praktyczna nowoczesność – osoby, które lubią modne rozwiązania, z pewnością docenią namioty oferujące dodatkowe funkcje. Ciekawą propozycją są pergole z dachem wyposażonym w elektroniczny system otwierania. Opcja umożliwia szybkie i komfortowe dostosowanie stopnia zacienienia do bieżących potrzeb użytkownika. Istnieją też modele wyposażone w oświetlenie LED. To nie tylko funkcjonalny dodatek, ale także element, który pozwoli na wykreowanie wyjątkowej atmosfery w ogrodzie.

Ogrodowa elegancja – wśród najchętniej wybieranych namiotów znajdują się uniwersalne, kwadratowe modele w kolorze białym. Zwolennicy niestandardowych rozwiązań mogą się jednak pokusić o odważniejsze aranżacje. Ciekawym pomysłem jest sześciokątny pawilon z bordowymi zasłonami. Konstrukcja jest nie tylko praktyczna, ale i przyciąga wzrok nietypowym kształtem i kolorem. Wnętrze namiotu można ponadto wyposażyć eleganckimi meblami ogrodowymi np. w stylu vintage. Taki obiekt z pewnością stanie się oryginalną ozdobą otoczenia.

Ważne parametry namiotów ogrodowych

Przed zakupem konkretnego modelu namiotu, warto wziąć pod uwagę szereg kryteriów, które ułatwią wybór. Co jest szczególnie istotne?

Rodzaj – pawilony ogrodowe można podzielić na otwarte, półotwarte i zamknięte. Najczęściej spotykane są te pierwsze. Zapewniają dobrą cyrkulację powietrza, jednak nie chronią tak dobrze przed deszczem i wiatrem jak pozostałe rodzaje namiotów. Z kolei pawilony z zamkniętymi ściankami sprawdzają się podczas chłodniejszych dni. Wariantem pośrednim są modele półotwarte np. z dwoma przesłonami. Są jednocześnie przewiewne i zapewniają dobrą ochronę przed promieniami słonecznymi i deszczem. W wielu przypadkach istnieje możliwość instalowania lub demontowania dodatkowych ścian. Powyższa opcja pozwala na dopasowanie produktu do bieżących potrzeb.

– pawilony ogrodowe można podzielić na otwarte, półotwarte i zamknięte. Najczęściej spotykane są te pierwsze. Zapewniają dobrą cyrkulację powietrza, jednak nie chronią tak dobrze przed deszczem i wiatrem jak pozostałe rodzaje namiotów. Z kolei pawilony z zamkniętymi ściankami sprawdzają się podczas chłodniejszych dni. Wariantem pośrednim są modele półotwarte np. z dwoma przesłonami. Są jednocześnie przewiewne i zapewniają dobrą ochronę przed promieniami słonecznymi i deszczem. W wielu przypadkach istnieje możliwość instalowania lub demontowania dodatkowych ścian. Powyższa opcja pozwala na dopasowanie produktu do bieżących potrzeb. Rozmiar – najpopularniejszą propozycją są namioty o wymiarach 3 x 3 m lub 3 x 4 m. Taka konstrukcja sprawdzi się podczas codziennego użytkowania i pomieści podstawowy zestaw mebli wypoczynkowych. Do organizacji większych spotkań warto rozważyć zakup pawilonu o długości co najmniej 3,5 x 4 m lub 3 x 6m. Wygodne użytkowanie uzależnione jest również od wysokości konstrukcji. Ta powinna oscylować w granicach 2,2 – 2,5 m.

– najpopularniejszą propozycją są namioty o wymiarach 3 x 3 m lub 3 x 4 m. Taka konstrukcja sprawdzi się podczas codziennego użytkowania i pomieści podstawowy zestaw mebli wypoczynkowych. Do organizacji większych spotkań warto rozważyć zakup pawilonu o długości co najmniej 3,5 x 4 m lub 3 x 6m. Wygodne użytkowanie uzależnione jest również od wysokości konstrukcji. Ta powinna oscylować w granicach 2,2 – 2,5 m. Materiał – pokrycie pawilonu musi być wytrzymałe, odporne na działanie deszczu, promieniowanie UV i rozdarcia. Ważnym parametrem jest gramatura, ponieważ to właśnie ona zapewnia odporność produktu na działanie niekorzystnych czynników. Najlepiej, aby wynosiła co najmniej 180 g/m2 lub więcej. Ponadto należy zwrócić uwagę na jakość łączenia tkanin, szwów i elementów mocujących.

– pokrycie pawilonu musi być wytrzymałe, odporne na działanie deszczu, promieniowanie UV i rozdarcia. Ważnym parametrem jest gramatura, ponieważ to właśnie ona zapewnia odporność produktu na działanie niekorzystnych czynników. Najlepiej, aby wynosiła co najmniej 180 g/m2 lub więcej. Ponadto należy zwrócić uwagę na jakość łączenia tkanin, szwów i elementów mocujących. Kolor – pawilony występują w bogatej palecie kolorystycznej. Wybór konkretnego odcienia zależy od gustu i ogólnej estetyki działki. Jednak uniwersalna zasada mówi o tym, aby wybierać kolory neutralne, które będą się uzupełniać z wystrojem i stylem otoczenia. Najbezpieczniejszym wyborem jest zatem biel. Szare i beżowe namioty najlepiej komponują się w ogrodach w stylu nowoczesnym. Z kolei pawilony w odcieniach pastelowej pomarańczy, czerwieni czy niebieskiego dopełnią aranżacje ogrodów śródziemnomorskich i orientalnych.

Wybrać namiot dopasowany do Twoich potrzeb

Ogród to wymarzone miejsce do relaksu. Aby cieszyć się błogim odpoczynkiem bez względu na pogodę, warto zainwestować w namiot ogrodowy. To konstrukcja, która nie tylko chroni przed upalnym słońcem i deszczem, ale także poprawia estetykę otoczenia. Namiot z pewnością przyda się nieraz, np. w trakcie rodzinnych spotkań lub podczas samotnego relaksu z filiżanką kawy.

Do wyboru są modele w różnych kształtach, kolorach i stylach, dlatego wygląd pawilonu można z łatwością dopasować do swojego gustu i potrzeb. Jednak estetyka to nie wszystko. Przed zakupem namiotu trzeba przemyśleć jego rozmiar i wziąć pod uwagę techniczne parametry konstrukcji. Tylko solidny produkt zapewni wygodne i bezawaryjne użytkowanie przez wiele sezonów. Warto wybrać mądrze!

Artykuł sponsorowany Leroy Merlin