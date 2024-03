Analiza zawartości azotanów – jak ją przeprowadzić samodzielnie?

Azotany to określenie dla grupy związków chemicznych, które często są obecne w różnego rodzaju produktach spożywczych, m.in. mięsie, warzywach bądź produktach przetworzonych. Jeśli ich stężenie w żywności jest zbyt duże, może to nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla stanu zdrowia. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na samodzielny pomiar zawartości azotanów w domowych warunkach. Służą do tego bardzo proste w obsłudze i intuicyjne urządzenia. W poniższym artykule szczegółowo objaśniamy, jak przeprowadzić samodzielnie analizę zawartości azotanów.

Azotany – definicja pojęcia

Azotany to związki chemiczne zawierające azot, które wyróżniają się tym, iż są dobrze rozpuszczalne w wodzie oraz posiadają właściwości utleniające. Stosuje się je m.in. w rolnictwie jako nawozy. Warto wiedzieć, że azotany są częścią codziennej diety każdego człowieka – bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. Największe stężenie azotanów występuje w warzywach, dlatego też poziom azotanów w organizmie wysoki jest wśród osób będących na diecie wegetariańskiej bądź wegańskiej. Azotany mogą być też obecne w innych produktach, np. w mięsie.

Warto też nadmienić, iż składniki te występują w sposób naturalny w atmosferze, glebie i wodzie. Z kolei w rolnictwie są one składnikiem nawozów – ich zadaniem jest dostarczanie roślinom azotu, który jest absolutnie niezbędny do wzrostu.

Azotany w jedzeniu zawierają jon NO3-, dzięki któremu żywność posiada określone właściwości chemiczne. Azotany oprócz tego, że stosuje się je w rolnictwie, wykorzystuje się też w przemyśle przy produkcji materiałów wybuchowych, w branży spożywczej, gdzie stosuje się je jako konserwanty w produktach mięsnych a także w medycynie – azotany mogą wspomagać leczenie dławicy piersiowej.

Negatywny wpływ azotanów na zdrowie

Jeśli w swojej codziennej diecie spożywamy znaczną ilość żywności, która zawiera duże stężenie azotanów, może to nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Specjaliści wskazują, że około 1/4 azotanów przekształca się w toksyczne azotyny, zaś te z kolei mogą zamienić się nitrozaminy cechujące się właściwościami rakotwórczymi. Negatywny wpływ azotanów na zdrowie może polegać na:

podrażnieniu śluzówki jelita cienkiego, co skutkuje powstaniem zespołu złego wchłaniania,

niedotlenieniu tkanek,

uszkodzeniu struktur mózgu,

wystąpieniu zaburzeń w funkcjonowaniu tarczycy,

pojawieniu się zabrudzeń we wchłanianiu składników odżywczych takich jak białko tłuszcz i węglowodany, które są niezwykle ważne dla optymalnego działania organizmu człowieka,

pojawieniu się nowotworów, takich jak rak jelita grubego bądź rak żołądka

Długotrwałe spożywanie żywności bogatej w azotyny może zwiększyć prawdopodobieństwo zachorowania na nadciśnienie, pojawienia się stłuszczenia wąteroby, insulinoooporności bądź zachorowania na chorobę Alzheimera.

Samodzielna analiza zawartości azotanów w domowym zaciszu – jak ją przeprowadzić?

Wszyscy, którzy chcieliby mieć pewność, iż spożywana przez nich żywność jest wolna od azotanów, powinni zdecydować się na zakup rewolucyjnego urządzenia, jakim jest tester żywności Soeks Ecovisor F4. Jest to absolutnie wyjątkowe urządzenie pozwalające na sprawną i wygodną weryfikacją jakości żywności w domowym zaciszu.

Korzystając z Ecovisor F4 można wykonać analizę zawartości azotanów w surowych, nieprzetworzonych warzywach, owocach, rybach i mięsie. Warto nadmienić, że wykrywa on nie tylko azotany, ale także wiele innych szkodliwych substancji obecnych w produktach spożywczych, takich jak chociażby fosforany. Na podstawie zbiorczej analizy azotanów i innych niepożądanych substancji urządzenie wyświetli informację o jakości testowanego produktu. Pomiar jest szybki, a urządzenie poręczne i proste w obsłudze.

Zakup miernika azotanów to inwestycja w zdrowie własne i swoich bliskich, ponieważ dzięki temu urządzeniu można z łatwością weryfikować jakość żywności i unikać niskiej jakości produktów spożywczych. Zachęcamy do zakupu tego wyjątkowego urządzenia na stronie https://www.srtech.pl.

