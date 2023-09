Zderzyły się dwa traktory. Jeden z kierowców w szpitalu

Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowany do szpitala został traktorzysta, w którego pojazd uderzył… inny ciągnik.

Do zdarzenia doszło 20 września około godz. 17:15 na drodze powiatowej w Pilichowie (województwo kujawsko-pomorskie) na drodze powiatowej. Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że 73-letni traktorzysta, siedzący za kierownicą ciągnika marki New Holland z przyczepami, podczas manewru omijania uderzył w stojący na poboczu traktor marki Ursus z przyczepą. Sytuacja była o tyle brzemienna w skutkach, że w tym czasie kierowca ursusa stał pomiędzy przyczepą a ciągnikiem i doznał poważnych obrażeń. 53-latek został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Paweł Palica

fot. KPP w Radziejowie