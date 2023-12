Ceny nawozów na koniec 2023 roku i porównanie do poprzednich lat. Ceny nawozów 30.12.2023

Koniec roku wiąże się ze stabilizacją cen nawozów mineralnych, w odniesieniu do ubiegłego tygodnia nie odnotowaliśmy żadnych zmian w punktach sprzedażowych. Chęci zakupowe również pozostają bez zmian, ponieważ rolnicy nadal wstrzymują się z robieniem zapasów na zabiegi wiosenne. Poniżej przyglądamy się zmianom cen nawozów mineralnych w odniesieniu do roku 2021 oraz 2022.

W bieżącym roku ceny nawozów granulowanych pozostawały w tendencji spadkowej, podczas gdy maksima wzrostów cen zostały osiągnięte od grudnia 2021 do września 2022 roku. Nawozy azotowe w tym okresie podrożały najbardziej (blisko 300%), jednak w tej grupie odnotowaliśmy największe spadki w roku 2023. W porównaniu do września 2022 ceny nawozów azotowych spadły średnio o 55%, lecz aktualne ceny nawozów azotowych są wciąż wyższe o około 75% w zestawieniu do cen z początku roku 2021. Dla przykładu, mocznik na początku 2021 roku można było zakupić w cenie 1450 zł/t brutto, w okresie największego wzrostu cena wynosiła nawet 6000zł/t brutto, a aktualnie nawóz ten można nabyć za około 2400zł/t brutto.

Nawozy fosforowe i potasowe nie drożały tak bardzo jak nawozy zawierające azot, ale w odniesieniu do początku 2021 roku wzrosły o kolejno 120% w przypadku nawozów fosforowych oraz blisko 190% w przypadku najpopularniejszego nawozu potasowego, tj. soli potasowej. W zestawieniu z wrześniem 2022 roku, gdzie ceny na przestrzeni 3 ostatnich lat były najwyższe, odnotowaliśmy spadek cen nawozów fosforowych średnio na poziomie 30% oraz potasowych 50%. W rezultacie cena popularnego fosforanu amonu wynosi obecnie średnio 3500zł/t brutto, podczas gdy we wrześniu 2022 za ten sam nawóz trzeba było zapłacić około 5100zł/t brutto, a z początkiem 2021 roku kosztował średnio 2340 zł/t brutto. Sól potasową z początkiem 2021 roku można było zakupić za około 1700 zł/t brutto, we wrześniu 2022 roku odnotowaliśmy największą wartość, na poziomie 5000zł/t brutto, obecnie jej cena wynosi średnio 2350 zł/t brutto.

Nawozy wieloskładnikowe potaniały o około 29% w porównaniu do cen z września 2022, ale wzrost w stosunku do początku roku 2021 jest niemal dwukrotny. Popularna Polifoska 6 w styczniu 2021 roku kosztowała średnio 1800 zł/t brutto, we wrześniu 2022 roku 4800 zł/t brutto, obecnie waha się na poziomie 3300 zł/t brutto.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 2084,50 Bez zmian Zaksan 32 Brak dostępności ANVISTAR 34N 2093,80 Bez zmian Salmag 1687 Bez zmian Canwil 1790 RSM 32 1716,20 Bez zmian RSM 28 Brak dostępności RSM 26N+3S 1564,80 Bez zmian Pulan 34,4 2041,40 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2435,90 Bez zmian Holist agro PK 15-30 3126,22 Bez zmian Polifoska 5 Brak dostępności Polifoska 6 3286,40 Bez zmian Polifoska 8 3320 Bez zmian Amofoska 4-16-18 2434,52 Bez zmian Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1840 Bez zmian Sól Potasowa 2324 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3474,40 Bez zmian Polidap 18-46 3542* Bez zmian Super Fos Dar 3220 Bez zmian

*Ograniczona dostępność