Ekologia w biznesie – dlaczego działalność przyjazna naturze się opłaca? Wyjaśniamy!

Wizerunek – ekologiczna postawa staje się standardem i statystyki to potwierdzają – aż 94% konsumentów sięga chętniej po rozwiązania ekologicznych marek. Postawy proekologiczne wzbudzają szacunek, pozytywne skojarzenia i zaufanie. A to przekłada się na większą chęć do współpracy, wyższą sprzedaż i wzrost renomy firmy na rynku.