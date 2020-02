Żywiec wieprzowy w dobrej cenie

Według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej ceny żywca wieprzowego rosną ze względu na ograniczoną unijną produkcję oraz rosnące potrzeby importowe Chin.

Jak podaje DG Agri w okresie pomiędzy styczniem a listopadem 2019 roku kraje Unii Europejskiej wyprodukowały 21 564 tys. ton wieprzowiny w przeliczeniu na wagę tuszy. Było to 1,8% mniej niż przed rokiem. W tym samym czasie unijny eksport do krajów trzecich wyniósł w wadze tusz 4 340 tys. ton (+19,2% r/r). Największy udział we wzroście eksportu miały Chiny, które zaimportowały z UE 2 172 tys. ton, co stanowi wzrost aż o 73,1% w stosunku do okresu styczeń – listopad w 2018 r.

KZP–PTCH uważa, że w 2020 r. na unijne możliwości eksportowe wieprzowiny będzie oddziaływać rozprzestrzeniający się wirus ASF. Potwierdzenie choroby afrykańskiego pomoru świń w Niemczech może wywołać zamknięcie rynków azjatyckich, co przyniosłoby dużą nadpodaż wieprzowiny w UE i spadki cen.

– Jeżeli ten czarny scenariusz nie sprawdzi się wówczas unijne cen wieprzowiny osiągną swoje najwyższe wartości w okresie letnim. Prognozujemy, że krajowe ceny żywca wieprzowego mogą wówczas wzrosnąć nawet do 7 zł/kg – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes KZP-PTCH.

Źródło: KZP–PTCH

Opracował: Samuel Skrzysz