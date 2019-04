Zwycięzca konkursu „Wakacje szukają rolnika’’

Został rozstrzygnięty konkurs „Wakacje szukają rolnika’’ zorganizowany przez firmę 365FarmNet, w którym brali udział rolnicy z Niemiec, Francji, Austrii i oczywiście z Polski. Mimo dużej konkurencji zwycięzcą został Polak – Pan Ryszard Boczar, który otrzymał czek na 10 tys. euro. Pan Ryszard prowadzi z synem Łukaszem gospodarstwo rodzinne o powierzchni 150 hektarów w Buszycach w województwie opolskim. Obecnie uprawia pszenicę ozimą, ozimy jęczmień browarny, kukurydzę na ziarno i rzepak. W przeszłości zajmował się również produkcją zwierzęcą.

Wręczenie czeku – wygranej w konkursie odbyło się w gospodarstwie zdobywcy nagrody w Buszycach. Była to również okazja do przedstawienia swojej oferty przez firmę 365FarmNet oraz zapoznania się z praktycznymi aspektami aplikacji 365FarmNet w gospodarstwie zwycięzcy.

O 365FarmNet

Firma 365FarmNet powstała w Berlinie w 2013 r. i zatrudnia aktualnie ponad 100 osób z Niemiec, Francji i Polski. Pierwsza polska wersja aplikacji 365FarmNet została zaprezentowana w 2015 r. i ciągle jest rozwijana. 365FarmNet jest platformą internetową do zarządzania gospodarstwem i prowadzenia dokumentacji, dostępną dla wszystkich rolników niezależnie od wielkości gospodarstwa i profilu produkcji (roślinna, zwierzęca – bydło mleczne). Pozwala spełnić między innymi wymagania w zakresie rejestru zastosowanych środków czy prowadzenia karty pól.

– Generalnie naszym celem jest wspieranie rolników, danie im programu, który pomoże kontrolować całą dokumentację i pomagać w zarządzaniu gospodarstwem – powiedziała Monika Cieniawska z firmy 365FarmNet.

Wersja podstawowa 365FarmNet

Jest bezpłatna, nie zależy od powierzchni gospodarstwa oraz lat użytkowania i obejmuje:

• zarządzanie danymi podstawowymi

• pełną funkcję dokumentacji

• karty pól i rejestr środków ochrony roślin

• przegląd upraw

• interaktywny kalendarz

• mapę gospodarstwa

• pogodę

• zarządzanie stadem

• aplikacje mobilne.

W programie mamy możliwość rozszerzenia wersji podstawowej o dodatkowe płatne moduły dobierane według własnych potrzeb. Ich ceny zależą od rodzaju modułu i wielkości gospodarstwa. Do najczęściej wybieranych należą: Planowanie płodozmianu i odmian, Magazyn, Serwis nawozowy rozsiewaczy AMAZONE, Class optymalizacja przejazdów na polu, System 365 Active oraz inne.

Automatyczna dokumentacja systemu 365 Active

Aby system mógł działać, należy wykupić moduł ActiveDoc, który umożliwia przechodzenie do programu gotowych dokumentacji, pobieramy aplikację mobilną 365 Active na tablet lub smartfon i montujemy do ciągnika, a na maszynie zagregatowanej z ciągnikiem montujemy żółtą skrzyneczkę (Active Box). Tak skonfigurowany system automatycznie rejestruje: czas pracy, osoby, które tę pracy wykonywały, maszyny użyte do danych zabiegów oraz pola, na których te zabiegi zostały wykonane. Taka automatyczna dokumentacja prac jest możliwa bez względu na wiek, markę i model maszyn w gospodarstwie.

Natomiast samą aplikację mobilną 365 Active można używać na dowolnej liczbie urządzeń pracujących na Androidzie lub w systemie iOS. Umożliwia ona prowadzenie dokumentacji z każdej lokalizacji również w systemie offline.

System można montować na wszystkich maszynach, a jeden Active Box można przenosić na inne maszyny. Active Box służy do identyfikacji (poprzez bluetooth) przez smartfon lub tablet umieszczony w ciągniku, jaka maszyna została do niego podczepiona.

Protokół Transportu Zbiorów

Jest to nowość systemu 365Active i umożliwia prześledzenie drogi przyczepy do kombajnu, od kombajnu do miejsca końcowego rozładunku. Rejestrowany jest czas przejazdu. Dodatkowo, w programie zapisywane są dane z wagi takie jak tara, waga brutto i netto oraz parametry plonu, jak np. zawartość suchej masy.

Prowadzenie pełnej dokumentacji polowej, zapewnia obserwację ścieżki przebiegu produkcji polowej i optymalizację logistyki zbioru i odbioru plonów, ułatwia rozliczanie usług obiorców, zestawia zebrane plony z poszczególnych pól i rejestruje dodatkowe informacje o ilości plonu i jego parametrach.

Aby zacząć pracę z programem 365FarmNet należy:

1. Zarejestrować się na stronie: www.365FarmNet.pl

2. Na podany adres e-mail wysyłać link, w który należy wejść, aby dokończyć rejestrację

3. Wprowadzić dane podstawowe

4. Pobrać aplikacje – 365Crop, 365Cattle

5. Zacząć dokumentowanie z 365FarmNet.

Autor: Wojciech Suwara