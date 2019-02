Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa nie dla wszystkich rolników…

W związku z napływającymi sygnałami od rolników w sprawie odmowy przyjęcia faktur przez Urzędy Gmin za paliwo rolnicze oznaczone symbolem CN 2710 20 11 w trakcie ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o pilną interwencję w poniższej sprawie.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

– Do 2018 roku zwrot podatku akcyzowego przysługiwał do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, a po wejściu w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. wprowadzającego od 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, również kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 – informuje KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego przepisy te powodują brak możliwości ubiegania się o zwrot podatku za paliwa już zakupione, opatrzone kodami, nieujętymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r., a jednocześnie nie pozwalają rolnikom skorzystać ze zwiększonego limitu zwrotu, który resort rolnictwa tak głośno zapowiadał.

– Zaznaczyć należy fakt, iż resort rolnictwa prezentuje stanowisko, że na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej – tym bardziej powyższe zmiany w kodach nie znajdują zrozumienia u rolników – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Źródło: KRIR