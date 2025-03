Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze trafia nie tylko do rolników

Rolnicy z okolic Radomia alarmują, że zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze często trafia do osób nieprowadzących działalności rolniczej. W interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa na problem ten zwrócił uwagę poseł PO Konrad Frysztak.

– Jak wskazują rolnicy, część osób mieszkających na wsi i posiadających ziemię, dzierżawi ją innym osobom, nie prowadzą żadnej działalności rolniczej, a i tak korzystają ze zwrotu akcyzy – napisał poseł PO Konrad Frysztak w interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa.

Zwrot akcyzy tylko dla rolników?

Taka sytuacja jest niekorzystna dla gospodarstw, które utrzymują się z produkcji rolnej. Dlatego rolnicy postulują o dodatkową weryfikację wniosków osób, które ubiegają się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

W związku z tym poseł zwrócił się z prośbą o odpowiedź na pytanie, jak ministerstwo weryfikuje wnioski o zwrot akcyzy i czy rozważa wprowadzenie dodatkowych kryteriów, które pomogłyby w wypłacie pieniędzy aktywnym rolnikom.

Jak zareaguje ministerstwo?

Ministerstwo rolnictwa nie odpowiedziało jeszcze na pytania posła. Natomiast w informacji przesłanej jakiś czas temu redakcji Tygodnika Poradnika Rolniczego, resort rolnictwa podkreśla, że “zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, czyli dzierżawcy, również w przypadku, jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków”.

W 2024 r. zwrot akcyzy dotyczył ponad 1,3 mld litrów oleju napędowego. W 2025 r., według wyliczeń ministerstwa rolnictwa ma być podobnie. Poza tym zwrot akcyzy ma dotyczyć ok. 6,5 mln DJP bydła, ok. 260 tys. DJP owiec, ok. 62 tys. DJP kóz, 285 tys. DJP koni oraz ok. 9,6 mln szt. świń. Stawka zwrotu akcyzy za paliwo wynosi 1,46 zł/l.

