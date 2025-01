Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2025. Terminy, stawka, pytania i odpowiedzi

Od lutego 2025 rolnicy mogą składać wniosek o zwrot akcyzy 1,46 zł/l za paliwo rolnicze. Zobacz, o co najczęściej pytają rolnicy i co odpowiada ministerstwo rolnictwa?

Czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu – dzierżawcy?

Odpowiedź ministerstwa rolnictwa: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz zależny). W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany numer rejestracyjny ciągnika?

Ustawa nie zobowiązuje wystawcy faktury dokumentującej sprzedaż oleju napędowego do produkcji rolnej do umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego, który nie jest zaliczany do pojazdów samochodowych.

Jaką powierzchnię użytków rolnych należy wpisać we wniosku w przypadku kiedy po dniu 1 lutego danego roku a przed dniem złożenia wniosku nastąpiła zmiana wielkości powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Grunty gospodarstwa powinny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne na dzień 1 lutego (dotyczy to również gruntów dzierżawionych od osób fizycznych).

Do wniosku należy wpisać zmienioną (aktualną na dzień składania wniosku) wielkość powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych.

Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego w przypadku współposiadania?

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Pisemna zgoda jest składana we wniosku. Wnioskodawca nie jest obowiązany do załączania do wniosku innych oświadczeń.

Jak należy postąpić, jeżeli rolnik posiada użytki rolne np. w trzech gminach, natomiast olej napędowy zakupił na podstawie jednej faktury?

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846), do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć m.in. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Na fakturach VAT upoważniony pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu………. do zwrotu części podatku akcyzowego”.

Adnotacja taka zarówno na oryginale faktury jak i na kopii może zostać uzupełniona o informację na jaką ilość paliwa producent rolny otrzyma zwrot podatku w pierwszej gminie. Podobne adnotacje na oryginale faktury oraz kopiach (lub kopii) powinny zostać zamieszczone przez upoważnionych pracowników urzędów gmin lub miast dwóch pozostałych urzędów.

Czy mogą zostać uwzględnione faktury wystawione na któregoś z rodziców?

Tylko faktury stanowiące dowód zakupu oleju przez wnioskodawcę mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy, bowiem jak wynika z pytania, wnioskodawca jest jedynym posiadaczem gospodarstwa (nikt inny nie współposiada z nim gospodarstwa).

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2.

Czy można zmienić limit w drugim terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w przypadku, gdy zmieniła się powierzchnia posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego są wykazane jako użytki rolne.

Wykazany w ewidencji gruntów i budynków stan dotyczący powierzchni użytków rolnych określa jedynie, czy na dzień 1 lutego danego roku grunty te były zakwalifikowane jako użytki rolne.

W przypadku powiększenia gospodarstwa rolnego, składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych lub wydzierżawionych gruntów w części niewykorzystanego na te grunty rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza.

W przypadku, gdy producent rolny wydzierżawi lub sprzeda gospodarstwo, to nie będąc już posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku nie może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na wydzierżawione lub sprzedane użytki rolne. Powyższe organ wydający decyzję o zwrocie podatku akcyzowego ustala w drodze prowadzonego postępowania w sprawie.

W której gminie producent rolny powinien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego w przypadku posiadania siedzib stada bydła, owiec, kóz, koni lub świń położonych na terenie innej gminy niż użytki rolne?

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego producent rolny składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy), do wysokości limitu zwrotu określonego na dany rok.

Producent ubiegający się dodatkowo o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni lub świń również składa wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

Ponadto do wniosku dołączane są dokumenty, wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierające informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego.