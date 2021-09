Dramat na plantacji malin

Policja wyjaśnia przyczyny nieszczęśliwego, niestety śmiertelnego w skutkach wypadku, do którego doszło 30 sierpnia na plantacji malin w gminie Księżpol (województwo lubelskie).

Do feralnego zdarzenia doszło koło południa. Dyżurny biłgorajskiej komendy otrzymał wówczas informację o odnalezieniu przez osobę postronną zwłok mężczyzny, leżących za ciągnikiem rolniczym na terenie pól uprawnych w gminie Księżpol. Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci.

– Wstępne ustalenia mundurowych wskazują na to, że 36-letni mieszkaniec gminy Tarnogród wykonywał prace z użyciem ciągnika rolniczego marki Kubota z podpiętym kombajnem do malin. Doszło do nieszczęśliwego wypadku, wskutek którego mężczyzna zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora – informuje młodsza aspirant Joanna Klimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ciało 36-latka zostało decyzją prokuratora zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Paweł Palica