Zwiększenie eksportu ukraińskiego zboża przez Polskę tematem rozmów polsko-ukraińskich

Jak informuje ukraiński serwis APK Inform, powołując się na informacje ukraińskiego resortu rolnictwa, Ukraina i Polska pracują nad zwiększeniem dynamiki eksportu ukraińskiego zboża przez terytorium Polski.

– Kwestia ta była rozważana podczas internetowego spotkania przedstawicieli Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, poinformował 21 lutego serwis prasowy Ministerstwa Polityki Rolnej – czytamy na stronie APK Inform.

Według informacji podanej przez ukraiński resort, spotkanie dotyczyło przede wszystkim zwiększenia przepustowości przejścia granicznego w Dorohusku w woj. lubelskim; właśnie to przejście odgrywa kluczową rolę w tranzycie ukraińskiego zboża.

Podczas spotkania zgodzono się co do konieczności “zmian zasad ustawiania kolejek i dopełnienia wszelkich niezbędnych procedur dla towarów wysyłanych do Polski oraz dla przewozów tranzytowych”