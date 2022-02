Związek Producentów Cukru w Polsce podsumowuje kampanię cukrowniczą 2021/2022

Kampania cukrownicza 2021/2022 była udana zarówno dla producentów cukru jak i plantatorów buraków cukrowych. Średni czas trwania kampanii wydłużył się o 6 dni w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła średnia wielkość upraw, a plony przekroczyły 61 ton z jednego hektara. Polaryzacja buraka, która wyniosła 17,21 proc., wzrosła o prawie dwa punkty procentowe w porównaniu z ubiegłym rokiem.

– W zakończonej niedawno kampanii (30 stycznia 2022 r.) producenci cukru podpisali umowy na uprawę i dostawę buraków cukrowych z 27 294 rolnikami, od których zakupili ponad 15,2 mln ton buraków. W tegorocznej kampanii wyprodukowano ponad 2,3 mln ton cukru, co jest wynikiem lepszym do zeszłorocznego, kiedy wyprodukowano 1,98 mln ton – informuje Związek Producentów Cukru w Polsce.

W prawdzie jak podaje ZPC w 2021 roku spadła liczba plantatorów o ponad 2000 w stosunku do 2020 roku, ale za to wzrosła ponownie średnia wielkość upraw, wynosząc 9,16 ha wobec 8,58 ha w 2020 roku. Oznacza to, że plantatorzy zwiększają swój areał uprawny. Bardzo dobra była też polaryzacja buraków – wynosząca ponad 17 proc., co ostatnich latach się nie zdarzało.

– Od trzech lat obserwowaliśmy w Polsce spadek polaryzacji buraków cukrowych. Wskaźnik ten określa jakość korzeni buraków, im jest on większy, tym większa jest koncentracja cukrów. Na szczęście kampania 2021/2022 przyniosła nam zdecydowany wzrost i surowiec odznaczył się średnio 17,21 proc. zawartością cukru – komentuje Michał Gawryszczak, dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce.