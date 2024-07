Zwalczanie zgnilizny trwardzikowej rzepaku po żniwach – aby choroba nie wracała, jak bumerang

Dobrze jest ograniczyć obecność przetrwalników grzyba w glebie, które potrafią w niej przetrwać nawet kilkanaście lat. Walkę ze zgnilizna twardzikową możemy zacząć już po żniwach.

Częste opady deszczu i utrzymująca się wysoka wilgotność w łanie rzepaku to idealne warunki do rozwoju zgnilizny twardzikowej. Jeśli takie utrzymują się jeszcze długo pokwitnieniu to notujemy obecność choroby na polu. Przetrwalniki grzyba znajdujące się w glebie z łatwością wówczas atakują rzepak.

W takcie sezonu wegetacyjnego rzepaku do zwalczania zgnilizny twardzikowej używamy preparatów chemicznych. Są to niezbędne zabiegi m.in. na tzw. płatek. Chronimy wówczas roślinę, ale preparaty nie zwalczają sklerocji będących w glebie, skąd znowu zaatakują w kolejnym sezonie.

Sklerocja grzyba potrafią przetrwać w glebie ok. 10 lat, co oznacza że problem będzie nawracał zawsze, gdy tylko wystąpią odpowiednie warunki dla rozwoju Sclerotinia sclerotiorum.

Jeśli po żniwach rzepaku w ściernisku widzimy białe, kruszące się łodygi wypełnione sklerocjami, wówczas mamy pewność że grzyb w glebie będzie i będzie czekał na dogodne warunki do ataku na roślinę. Czekać może nawet kilkanaście lat. Dlatego powinniśmy dążyć do ograniczenia obecności grzyba w glebie.

Zmniejszyć nasilenie patogena występującego w glebie możemy stosując preparaty nadpasożytnicze, czyli takich dla których to sklerocja grzybów z rodzaju Sclerotinia są żywicielem. Tak działają preparaty biologiczne zawierające Coniothyrium minitans, grzyba który na nich pasożytuje.

Coniothyrium minitans niszczy ściany komórkowe swojego żywiciela i jednocześnie wydziela makrolidy hamujące rozwój grzybni patogena. Tym samym ograniczona jest jego zdolność do porażania roślin. Grzyb degraduje też toksyczny dla roślin kwas szczawiowy produkowany przez grzybnię Sclerotinia.

Preparaty zawierające C. minitans stosuje się na glebę po zbiorze rzepaku, przed siewem lub bezpośrednio po siewie. Najlepiej jest wymieszać je płytko z glebą, na głębokość 10–15 cm.

Ochrona biologiczna wpisuje się w Integrowana Ochronę i element Integrowanej Produkcji. Ochronę biologiczną stosujemy zapobiegawczo, co nie zwalnia z konieczności późniejszego stosowania preparatów fungicydowych w trakcie wegetacji, w fazie opadania pierwszych płatków rzepaku.