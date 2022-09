Zwalczanie samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym. Jakie herbicydy zastosować?

Zwalczanie samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym wykorzystujemy graminicydy. Podajemy przykłady herbicydów z tej grupy.

Zwalczanie samosiewów zbóż, np. pszenicy, jęczmienia czy pszenżyta oraz chwastów jednoliściennych rocznych, np. miotły zbożowej, wyczyńca polnego i wieloletnich, np. perzu właściwego, wiechliny zwyczajnej czy rocznej w rzepaku ozimym jest tak naprawdę bardzo prostym zadaniem, gdyż opiera się na wykorzystaniu grupy herbicydów określanej mianem graminicydów. Obecnie zarejestrowanych jest sześć s.cz., tj. propachizafop, cykloksydym, fluazyfop-p-butylowy, chizalafop-p-etylowy, chizalafop-p-tefurylowy i kletodym, które można stosować jesienią, a które bardzo dobrze eliminują gatunki jednoliścienne już od fazy rozwiniętych liścieni. Przy czym najskuteczniejsze są od fazy 2 liści właściwych aż do 8 czy 9 liści, a nawet w sprzyjających warunkach wilgotnościowo-termicznych, do fazy rozwoju pierwszego pędu bocznego rzepaku ozimego, czyli tak naprawdę aż do końca wegetacji jesiennej lub początku „ciepłej” zimy.

Pamiętajmy, iż graminicydy zwalczają skutecznie gatunki jednoliścienne roczne najlepiej, gdy te znajdują się w fazie 2-4 liści, natomiast jednoliścienne wieloletnie tj., perz właściwy w fazie 4-6 liści (gdy osiągnie około 15-20 cm wysokości).

Ponadto stosując graminicydy, należy pamiętać o bardzo ważnej zasadzie, a mianowicie niższe dawki tych preparatów, należy stosować do zwalczania gatunków jednoliściennych rocznych (w tym samosiewów zbóż), natomiast maksymalne zalecane dawki stosuje się jedynie do ograniczania chwastów jednoliściennych wieloletnich, tj. perz właściwy czy wiechlina roczna. Ponadto zaleca się, aby graminicydy stosować oddzielnie, tzn. nie tworzyć mieszanin zbiornikowych tych preparatów z innymi herbicydami stosownymi jesienią w rzepaku ozimym.

Przykładowe s.cz. graminicydów, zalecane jesienią do zwalczania chwastów jednoliściennych rocznych i wieloletnich oraz samosiewów zbóż po wschodach rzepaku ozimego