Zwalczanie miotły zbożowej jesienią. Sprawdź, jakie herbicydy zastosować

Zwalczanie miotły zbożowej – jesienią plantacje zbóż ozimych narażone są na silną konkurencję ze strony form ozimych miotły zbożowej. Formy te niezwalczone jesienią, stają się wiosną niezwykle uciążliwe dla zbóż ozimych, powodując straty w plonie ziarna sięgające nawet 30 proc. Podpowiadamy, jakie herbicydy zastosować przeciwko miotle.

Na całe szczęście plantator ma do dyspozycji całą gamę różnych substancji czynnych (s.cz.), które skutecznie ograniczają miotłę zbożową w okresie jesiennej wegetacji zbóż ozimych.

Od fazy liścieni do fazy pełni lub końca krzewienia zbóż

Flufenacet – stosowany jest do ograniczania chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej. Polecany jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego i pszenżyta ozimego, od fazy liścieni do 3 rozkrzewienia.

Beflubutamid – może być stosowany jedynie w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym w fazie liścieni do pełni krzewienia. Oprócz miotły zbożowej, zwalcza również niektóre chwasty dwuliścienne.

Diflufenikan + flufenacet – mieszanina tych dwóch s.cz., polecana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego i pszenżyta ozimego od fazy liścieni do początku lub pełni krzewienia. Poza miotłą zbożową, zwalcza jeszcze niektóre gatunki jedno i dwuliścienne.

Chlorotoluron + diflufenikan – ta fabryczna mieszanina stosowana jest do zwalczania miotły zbożowej i całej gamy uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i pszenżycie ozimym. Zakres aplikacji jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje fazę liścieni poprzez fazę 3 liści aż do końca krzewienia.

Flufenacet + pikolinafen – duet ten, może być stosowany do ochrony plantacji pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego i pszenżyta ozimego przed miotła zbożową ale również przed niektórymi chwastami dwuliściennymi. Również i w tym przypadku termin aplikacji obejmuje fazę od liścieni do końca krzewienia.

Od fazy pierwszych liści właściwych do fazy pełni lub końca krzewienia zbóż

Diflufenikan + florasulam + penoksulam – gotowa fabrycznie sporządzona mieszanina tych trzech s.cz., polecana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego przed miotłą zbożową oraz niektórymi chwastami dwuliściennymi. Trio to można stosować od fazy 1 liścia właściwego do 3 rozkrzewienia zbóż.

Prosulfokarb – substancja ta zalecana jest do ochrony pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego oraz pszenżyta ozimego od fazy 1 liścia do pełni krzewienia. Skutecznie zwalcza miotłę zbożową oraz niektóre gatunki dwuliścienne.

Pinoksaden – substancje tę można aplikować w bardzo szerokim przedziale czasowym a mianowicie od fazy 1 liścia do końca krzewienia pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego i pszenżyta ozimego. Skutecznie ogranicza tylko chwasty jednoliścienne w tym oczywiście miotłę zbożową. Substancję tę można stosować nawet w bardzo niskiej temperaturze, jednak nie mniejszej jak 2°C.

Chlorotoluron – można go stosować nieco później, a mianowicie od fazy 2-3 liścia do końca krzewienia pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego. Oprócz miotły zbożowej, zwalcza ponadto jeszcze kilka gatunków dwuliściennych. Substancja ta wykazuje zadawalające działanie nawet w bardzo niskiej temperaturze 0-2°C.

Mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu – ta gotowa dwuskładnikowa mieszanina, polecana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, żyta ozimego i pszenżyta ozimego od fazy 3 liści do końca krzewienia. Skutecznie ogranicza miotłę zbożową oraz inne chwasty jednoliścienne. Ponadto bardzo dobrze eliminuje z łanu zbóż, większość uciążliwych chwastów dwuliściennych.

Od fazy początku krzewienia do końca wegetacji jesiennej zbóż

Propoksykarbazon sodowy + mezosulfuron metylowy – duet ten jest bardzo skuteczny w ograniczaniu chwastów jednoliściennych (w tym miotły zbożowej) oraz sporej gamy uciążliwych gatunków dwuliściennych, występujących w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie ozimym. Mieszaninę tę należy stosować łącznie z adiuwantem Biopower, w temperaturze powietrza nie niższej jak 5°C.