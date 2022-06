Zwalczamy muchy i ich larwy. Lista preparatów

Wraz z nastaniem ciepłych pór roku pojawia się problem latających owadów, w tym much. Przenoszą szereg groźnych schorzeń (dezynteria, salmonelloza, kolibakterioza, bruceloza, gruźlica), pogarszają dobrostan i produkcyjność, przyczyniają się do występowania mastitis w stadach krów mlecznych.

Muchy to nie tylko choroby. Krowy nękane całymi dniami przez te owady żyją w dyskomforcie fizycznym i psychicznym, zarówno podczas przeżuwania, wypoczynku jak i podczas pobierania paszy. Wykazano, że wydajność mleczna takich krów znacznie spada. Muchy również pogarszają jakość pozyskiwanego mleka. Bakterie i wirusy przenoszone przez muchy przedostają się do mleka za pomocą aparatu udojowego i gum strzykowych. Wzmożona aktywność owadów krwiopijnych, może być przyczyną znacznych strat ekonomicznych spowodowanych spadkiem mleczności (nawet do 20%) lub zmniejszenia masy ciała w przypadku opasów (nawet do 6 kg/sztukę). Mleko produkowane przez krowy nękane przez muchy jest gorszej jakości higienicznej oraz zmniejsza się jego przydatność dla przetwórstwa. Udowodniono, że bydło przebywające w warunkach stresowych odkłada gorszej jakości mięso, ze względu na nieustanną produkcję hormonów stresu (ACTH, adrenalina itp.). innym, niepożądanym efektem nadmiernej obecności much jest pogorszenie zdolności rozrodczych u bydła.

Najprostszą metodą zwalczania much jest zapobieganie ich występowaniu, szczególnie przestrzeganie higieny w pomieszczeniach inwentarskich. Efektywne mikroorganizmy dodawane do paszy i wody ograniczają powstawanie w budynku inwentarskim uciążliwych gazów, wabiących muchy. Efektywnie zwalczają owady latające rozwieszane lepy, muchołapki lub lampy owadobójcze. Te ostatnie emitują światło o specyficznej długości fali, która jest atrakcyjna dla owadów. W lampach rażących owady porażane są przez prąd elektryczny, natomiast w urządzeniach z wkładem lepnym przyklejają się do nieschnącego kleju. Lampy owadobójcze najlepiej sprawdzają się w mniejszych pomieszczeniach. Aby urządzenia były skuteczne muszą być instalowane z dala od okien, w ciemnych miejscach, gdzie gromadzą się owady. W takim przypadku muchy reagują na światło. Dobrym miejscem do zawieszania lamo są też wąskie korytarze np. prowadzące do dojalni. Lampy owadobójcze powinny być instalowane na wysokości 2-3,5 m, im niżej tym lepiej, gdyż owady lubią przebywać na posadzce, gdzie znajdują źródło pożywienia. W handlu dostępna jest bogata oferta lamp owadobójczych, przystosowanych do stosowania zarówno w małych (20-45 m2) jak i większych pomieszczeniach (180-200 m2).

Szczególnie efektywne w zwalczaniu much są środki chemiczne. Bazują one na różnych substancja chemicznych i wykazują duża toksyczność. Mogą być oferowane w postaci emulsji wodnych, proszków, sprayów, tabletek, zawiesin, koncentratów, farb, granulatów lub lepów do zawieszania. Do najszybszych metod zwalczania much zalicza się oprysk. Stosowane w tym przypadku środki wymagają dużej ostrożności, nie tylko w stosunku do zwierząt, ale i obsługi. Na czas stosowania niektórych środków chemicznych, konieczne jest wyprowadzenie zwierząt poza oborę. Oprysk rozpoczyna się od futryn, okien i parapetów; tam przebywa najwięcej dorosłych owadów. Larwy z kolei rozwijają się w okolicach kanałów gnojowych, gdzie również należy spryskiwać wszystkie powierzchnie. Środki w postaci granulatów i proszków rozsypuje się na ogół na posadzce, ściółce lub rusztach.

Producent Nazwa preparatu Forma, działanie, stosowanie, wielkość opakowań Agro-Trade Sofast Granulat aplikowany w formie wilgotnej na tekturowe pasy lub wystawiany w pudełkach skropionych wodą lub mlekiem. Roztwór z 200 g preparatu zabezpiecza 100 m2 powierzchni Op. 200g i 1 kg Radical Oddziałuje na larwy i dorosłe osobniki much, stosowany bezpośrednio na miejsca przebywania owadów. Op. 500 g i 3 kg Asplant Cimex-Out Koncentrat do rozcieńczania wodą, zwalcza dorosłe owady. 1% roztwór do opryskiwania miejsc przebywania much. Efekt działania widoczny po 20-40 minutach. Op. 0,5 l. AC-OKS Do spryskiwania i polewania powierzchni, gdzie przebywają larwy much (ściółka, pryzmy obornika).1 litr preparatu rozpuszczony w 10 litrach wody wystarcza na oprysk 200 m2 .Op. 0,5 i 1 l. Bayer QuickBayt® Granulat do zwalczania dorosłych osobników. Można go wystawiać lub po rozpuszczeniu opryskiwać. Można stosować w obecności zwierząt.Op. 350 g i 2 kg. K-Othrine® 2,5 Flow Koncentrat na bazie wody. 1% roztwór służy do oprysku miejsc gromadzenia się owadów, skuteczny przez 3 mies. Na 1 m2 zalecana ilość to 50 ml. Producent zaleca naprzemienne stosowanie wraz z QuickBayt®.Op. 30 ml i 1 l. Bros Bros Venit Płyn do malowania ram okiennych, ścian, sufitów. Zwalcza dorosłe owady. Skuteczny po 15 min. Op. 100 ml i 400 ml. Bros Supercyp 6 WP Proszek do rozpuszczania w wodzie, stosowany jako oprysk. Zwalcza dorosłe owady. Op. 25 g i 200 g. Elanco Agita 10WG Granulat do sporządzania zawiesiny. Zwalcza dorosłe osobniki. Do stosowania co 6 tyg., nie można stosować na zwierzętach. Op. 100 i 400 g. Neporex 2 SG Rozpuszczalne granulki do zwalcza larw. Do stosowania na ściółkę, odchody, gnojowicę.25 g preparatu zabezpiecza 1 m2. Wskazany do stosowania naprzemiennego z Agita 10 WG. Op. 1 kg i 5 kg. Fregata S.A. Sektonyl® Hydro Proszek do sporządzania oprysku. Ma działanie pokarmowe i kontaktowe. Zwalcza dorosłe owady.Op/ 20 g i 50 g. Muchakron® Plus 10 WP Proszek do likwidacji dorosłych much. Trutka pokarmowa. Zawiesina do oprysku, pasta do malowania. Op. 125 g.

Zwalczając plagę much środkami chemicznymi trzeba pamiętać, że owady po pewnym czasie wykształcają odporność na stosowany preparat. Aby temu przeciwdziałać, należy

stosować insektycydy w sposób rotacyjny. I tak, po 1-2 krotnym zastosowaniu jednego preparatu trzeba zastosować inny, oparty na odmiennej substancji czynnej. Dobrze jest również stosować coraz to nowsze, oferowane na rynku środki. Walkę z mucha najlepiej rozpoczynać wczesną wiosną, w momencie ich pojawienia się.

Aby ułatwić hodowcom zwalczanie much i ograniczyć uodparnianie się owadów na preparaty, producenci zaczęli opracowywać kompleksowe programy ich zwalczania. Ogólną zasadą jest rotacyjne stosowanie preparatów niszczących owady dorosłe i łączne stosowanie preparatów przeciwko osobnikom dorosłym i larwom.

Zagrożenie zdrowia zwierząt i ludzi ze strony much, a także ponoszone wymierne straty ekonomiczne sprawiają, że ochrona zarówno bydła jak i trzody chlewnej przed muchami, powinna być dla każdego producenta mięsa lub mleka ważnym elementem bioasekuracji.

W tabeli przedstawiono dostępne w handlu, preparaty firm produkujących chemiczne środki do zwalczania larw i dorosłych owadów much (wg. APRA, 20,20, 2021)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz