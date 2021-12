Zużyty olej spożywczy zamienią w biodiesla

Działająca na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich firma Bee’ah Tandeef uruchomiła usługę zbiórki zużytego oleju spożywczego, który po uzdatnieniu będzie służył jako paliwo do ciężarówek.

Taki sposób recyklingu ma przyczynić się do mniejszej awaryjności kanalizacji, bowiem wylewany do niej olej prowadzi do kosztownych i czasochłonnych prac konserwacyjnych. Pomysłodawca nazywa także ów sposób rozwiązaniem ekologicznym.

– Uznaliśmy, że typowy sposób utylizacji zużytego oleju spożywczego ma szkodliwy wpływ na środowisko, obciąża infrastrukturę publiczną, stwarza niedogodności dla ludzi w ich domach i stwarza zagrożenie dla dobrej jakości życia. Jednocześnie zużyty olej spożywczy daje możliwość zrównoważonego wytwarzania produktów, takich jak biodiesel. Wprowadzając usługę recyklingu zużytego oleju spożywczego, Bee’ah Tandeef zamienia te wyzwania w okazję do realizacji przyszłości bez odpadów – stwierdził Khaled Al Huraimel, dyrektor generalny grupy Bee’ah.

Po zebraniu Bee’ah Tandeef zamieni zużyty olej kuchenny w biodiesel. Z kolei firma będzie wykorzystywać biodiesel do napędzania swojej floty samochodów ciężarowych do zbiórki odpadów, zamykając pętlę w celu stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i jednocześnie zazieleniania swojej działalności. Zużyty olej kuchenny ma być zbierany w specjalnych automatach, w których członkowie społeczności będą mogli zdeponować zużyty olej spożywczy w specjalnych butelkach. Maszyna zbierająca wyda również nową pustą butelkę za każdym razem, gdy butelka zostanie zdeponowana.