Zróżnicowanie prawa do emerytury jest krzywdzące dla rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera RP o spowodowanie zmiany przepisów w takim kierunku, aby rolnicy ubezpieczeni w KRUS mieli równe prawa do przejścia na emeryturę jak ubezpieczeni w ZUS.

Obecnie do zarządu KRIR wpływają wnioski rolników ubezpieczonych w KRUS z całego kraju, którzy chcąc przejść na emeryturę rolniczą napotykają trudności w tym zakresie, jakich nie spotykają pracownicy innych sfer gospodarki ubezpieczeni w ZUS.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem koniecznym uzyskania przez rolnika prawa do świadczenia emerytalnego z KRUS jest ukończenie tzw. „wieku emerytalnego”, podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez co najmniej 25 lat oraz trwałe zaprzestanie działalności rolniczej. Wymaganie spełnienia tego ostatniego warunku jest krzywdzące dla rolników, ponieważ muszą pozbyć się swojej własności. Wielu rolników, nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo i stanowi to dodatkowy problem. Wsie wyludniają się, młodzi podejmują pracę w miastach lub poza granicami kraju. Jest wielu rolników, którzy chcieliby lub są zmuszeni ze względów ekonomicznych kontynuować pracę we własnym gospodarstwie, a ponieważ płacili ponad 25 lat składki na KRUS, powinna się należeć pełna emerytura, analogicznie jak pracownikom innych sfer gospodarki narodowej – informuje KRIR.

Według izb rolniczych problemem jest też nierówny staż pracy wymagany do uzyskania emerytury w ZUS i KRUS, a także brak możliwości zaliczania stażu pracy w ZUS do uzyskania emerytury w KRUS, aby otrzymać emeryturę z KRUS należy być ubezpieczonym 25 lat w KRUS, natomiast w ZUS do emerytury z ZUS dolicza także staż pracy w KRUS).

Zdaniem samorządu rolniczego, takie zróżnicowanie prawa do emerytury jest nie tylko krzywdzące dla rolników, a także niezgodne z Konstytucją RP.

Źródło: KRIR