Żrebię wbiegło pod motocykl. Kierowca trafił do szpitala

Do zaskakującego zdarzenia drogowego doszło 5 września na terenie gminy Wilków w województwie lubelskim. Pod koła jadącego motocyklem 52-latka z pobliskiego pastwiska wbiegło… źrebię.

Zaskoczony mężczyzna, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzęciem, próbował gwałtownie zahamować, ale nie udało mu się opanować pojazdu i przewrócił się na jezdnię. Mężczyzna powiadomił o zdarzeniu służby, prosząc o pomoc medyczną, a po jej przybyciu został przetransportowany do szpitala, gdzie przebywa pod opieką lekarską. Doznane obrażenia nie stanowią zagrożenia dla jego życia.

Przybyli na miejsce policjanci ustalili właściciela zwierzęcia, a prowadzone przez nich czynności mają określić zakres jego odpowiedzialności oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Co do zasady, za wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta hodowlane odpowiedzialność ponosi ich właściciel. Doznane przez motocyklistę obrażenia dały podstawę do zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek drogowy.

Paweł Palica