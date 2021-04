Zorganizowane gospodarstwo rolne – pomoże aplikacja mobilna

Zorganizowane gospodarstwo rolne może się poszczycić odpowiednim zarządzaniem. Czas i zasoby powinny być dobrze zaplanowane, rozdysponowane i wykorzystane. Nieocenionym wsparciem w może okazać oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem.

Planowanie to wyjątkowo istotny punkt prowadzenia każdej działalności, pozwala usprawnić pracę na każdym poziomie, sprawować kontrolę i zwiększyć rentowność. Proces ten szczególnie ważny jest dla rolników i firm rolno-spożywczych, którzy często borykają się z brakiem czasu oraz złożoną strukturą współpracy na poziomie magazynów, maszyn rolniczych i pracowników.

– Planowanie jest podstawą w uzyskaniu wysokiej efektywności i optymalizacji w rolnictwie. Warto stworzyć swój własny plan korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań, jakim niewątpliwie jest oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem. Takie jak nasze pomaga zoptymalizować produkcję, terminowo chronić uprawy i zbiory dzięki zautomatyzowanemu wykrywaniu szkodników, chorób na każdym polu. Po prostu żyć lepiej, dzięki zrównoważonej i dochodowej produkcji rolnej – mówi Marcin Goździela, general manager AGRIVI Polska.

Niezwykle istotne jest, aby zaplanować i zorganizować wszystkie czynności w gospodarstwie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu.

Trzy główne powody, dla których warto zaplanować pracę w gospodarstwie:

oszczędność czasu

Zaplanowanie prac ułatwia organizację całego gospodarstwa, ponieważ wiemy jaki zabieg kiedy ma zostać przeprowadzony. Bazując na harmonogramie, gospodarz może przewidzieć, ile czasu zajmie mu dana czynność oraz co jeszcze jest niezbędne do jej wykonania. Dzięki temu może również szybciej dostosować się do nieoczekiwanych wydarzeń, które nie zawsze są pozytywnym zjawiskiem w rolnictwie. Dzięki nowoczesnej technologii plany, informacje o dostępności zasobów, kalendarz działań można mieć przez cały czas pod ręką na urządzeniu mobilnym.

gospodarstwo pod kontrolą

Na podstawie listy zaplanowanych zadań, gospodarz posiada kontrolę nad swoim gospodarstwem, dzięki czemu może zorganizować swój czas. Uprawa roli jest często pracą pełną niespodzianek – posiadanie listy zaplanowanych zadań pozwala pozostać na właściwym torze i ustalać priorytety. Dzięki planowaniu, gospodarz wie, kiedy i na jaki okres czasu będzie potrzebował pracowników sezonowych oraz kiedy i jak długo będzie używał niektórych maszyn czy materiałów rolniczych. Takie podejście pozwala z wyprzedzeniem przygotować się do zatrudnienia dodatkowych rąk do pracy czy wynajmu i zakupu niezbędnego sprzętu.

transparentność finansowa

Planując działania, rolnik może lepiej kalkulować swoje finanse i mieć nad nimi kontrolę. Gospodarz może zaplanować, ile dokładnie poszczególnych materiałów potrzebuje zakupić. Jest również w stanie przewidzieć, które maszyny będą używane, dzięki czemu może zdecydować się odpowiednio wcześnie na ich zakup lub wynajem. Dokonanie zakupu jeszcze przed rozpoczęciem sezonu pozwala zaoszczędzić pieniądze, co w dużym stopniu znajduje odzwierciedlenie w jego rentowności. Planując, rolnik w przejrzysty sposób widzi i kontroluje finanse, przez co jest też w stanie wykalkulować swoje wynagrodzenie.

Planowanie pracy rolniczej jest niezwykle istotne – to połowa drogi do sukcesu. Gospodarz widząc przejrzyście plany swoich upraw, zawczasu przygotuje się na nadchodzący sezon i zorganizuje potrzebne zasoby. Można zaplanować wszystkie działania korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań. Takie oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem proponuje AGRIVI.