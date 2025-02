Zoomlion DV 4004, to hybrydowa bestia – Dla nas 400 koni to nie granica, mówią Chińczycy i prą do Europy

Jeśli ktoś się właśnie obudził po kilkuletnim śnie, to przypomnę, że mamy rok 2025 i w Europie szaleje recesja, a sprzedaż maszyn rolniczych i ciągników szybuje w dół jak skoczek narciarski po wybiciu. Co więcej, w technice rolniczej Chiny zaczynają mieć sporo do powiedzenia, a właściwie to bardzo dużo do pokazania. I sprzedania, oczywiście.

Jeszcze 40 lat temu śmialiśmy się z japońskich samochodów, 20 kpiliśmy z koreańskich, a 10 lat temu z chińskich aut. Dziś te kraje to motoryzacyjne potęgi, z których aut już się nie wyśmiewamy, a je pożądamy. Czy to znaczy, że zmieniły nam się gusta?

Nie, to znaczy, że w fabrykach na Dalekim Wschodzie zadziała się rewolucja pod względem zarówno produkcji, jak i jakości wyrobów. Taka rewolucja, ale w wielokrotnie przyśpieszonym tempie dzieje się na naszych oczach na rynku ciągników – chińskich ciągników.

Ten, kto jeszcze się podśmiewa z traktorów zza Wielkiego Muru niech dokładnie przyjrzy się nowym modelom tych maszyn. Ciągnikom produkowanym zarówno na wewnętrzny chiński rynek, a ten jest gigantyczny, jak i na eksport.

Choć UE broni się jak może chroniąc swój rynek i wewnętrznych producentów, to zmiany nadchodzą nieubłaganie. To my konsumenci się zmieniamy coraz częściej patrząc na użyteczność maszyny przez portfel, bo zasoby gotówki z rentowności europejskiej produkcji rolniczej kurczą się w zastraszającym tempie. I dopłaty do maszyn też.

Zoomlion to przykład chińskiej rewolucji technicznej

Ekspansja chińskiego Zoomliona na sektor rolniczy nabiera rozpędu. Dekadę temu, gdy globalna gospodarka spowalniała, firma rozpoczęła swoją podróż, a dziś pędzi niczym potężna maszyna, wyznaczając nowe standardy. Strategia? Globalny model operacyjny, który precyzyjnie dostosowuje się do lokalnych warunków. Azjatyckich, afrykańskich czy europejskich.

Gdy dodamy do tego stały plan niezależny od excelowskich tabelek w korporacjach i stałe trzymanie się koncepcji „czterech skrajności”: produkt, usługa, jakość, koszt – to przepis na sukces staje się gotowy.

Nowa generacja chińskich ciągników: inteligencja, ekologia, moc

Zoomlion wykorzystał swoje zaplecze badawczo-rozwojowe do stworzenia nowej generacji maszyn – inteligentnych, ekologicznych, gotowych na alternatywne źródła energii. I to był dosłowny strzał w dziesiątkę.

W czasie, gdy znane światowe koncerny produkujące maszyny rolnicze tracą zyski, to przychody ze sprzedaży maszyn rolniczych Zoomlion wzrosły o 112,51% w pierwszej połowie 2024 r., co potwierdza, że firma obrała właściwy kurs trzymając się swojego planu rozwoju.

Hybrydowa bestia DV 4004 schodzi z taśmy

19 stycznia w fabryce w Kaifeng, w prowincji Henan, Zoomlion świętował premierę DV4004 – pierwszego w swojej ofercie hybrydowego ciągnika o mocy 400 KM. To symbol nowej ery dla firmy i przełom, na który spoglądają inni producenci. Premiera modelu DV4004 nastąpiła niedługo po wprowadzeniu na rynek jego „młodszego brata”, modelu DV 3804 (380 KM), który zadebiutował na targach Ciame 2024 w Changsha.

Innowacje na najwyższym poziomie, a do tego własne

Nie myślcie już, że Zoomlion nie idzie na skróty kopiując rozwiązania innych producentów – kluczowe technologie i komponenty DV 4004 to w pełni autorskie rozwiązania. W centrum uwagi jest inteligentna hybrydowa skrzynia biegów MIDD (Meshed Intelligent Direct Drive), która w połączeniu z silnikiem wysokoprężnym wyznacza nowy standard efektywności i ekologii dając potężna moc.

Przyjrzyjmy się co potrafi DV4004

– Płynna zmiana prędkości w zakresie 0-40 km/h

– Maksymalna siła uciągu: 145 kN

– Maksymalna prędkość pod obciążeniem: 12 km/h

– Zużycie paliwa niższe o 8% względem konkurencji

– Udźwig tylnego osprzętu: 10 ton

– Przepływ hydrauliki: 250 l/min

Komfort operatora? Nie znajdziemy tu ordynarnych rozwiązań, bo to bardzo wysoki poziom jakości. Kabina ciśnieniowa z poziomem hałasu 79 dB zapewnia wygodę pracy nawet przez długie godziny. Do tego dochodzi zintegrowany system nawigacyjny, kamery 360 stopni i opony (600/70R30 przód, 710/70R42 tył) zapewniające stabilność w każdych warunkach terenowych.

Spójrzmy na wymiary modelu DV 4004: długość: 6400 mm, szerokość: 4200 mm, wysokość: 3400 mm, a rozstaw osi: 3000 mm i prześwit: 440 mm. To naprawdę spory ciągnik i… zamówienia już spływają, bo Zoomlion nie zwalnia tempa.

Cena Czyni Ciągnik

Z resztą nie tylko Zoomlion, bo chińskie ciągniki nie budzą już na europejskim, jakże hermetycznym rynku zdziwienia. Zaczynają wzbudzać szacunek i podziw, a stan ten będzie się jeszcze pogłębiał. Wystarczy spojrzeć na ewolucję ciągników Lovol, jaką sami możemy obserwować w Polsce od kilku lat.

Z małych mechanicznych traktorków do zamiatania ulic, stały się zaledwie w kilka lat pełnowymiarowymi nowoczesnymi ciągnikami o wpełni “europejskich” parametrach i wyglądzie. A Lovol, to tylko jedna z chińskich marek. reszta, w tym Zoomlion już jedzie do Europy. W tym pędzie, nawet zaporowe cła nie pomogą, bo i tak na końcu liczą się nasze własne pieniądze.

To my je wydamy, a w wyborze już coraz częściej Cena Czyni Ciągnik.