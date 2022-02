Znowu zmiana na stanowisku ministra rolnictwa?

Do dymisji podał się minister finansów, a wg medialnych spekulacji jego zastępcą mógłby zostać obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk. Co na to sam zainteresowany?

Częste zmiany kadrowe nie służą raczej sprawnemu funkcjonowaniu resortów. Razem z ministrami często bowiem zmieniają się wiceministrowie czy/i sekretarze stanu i inni pracownicy. Minister rolnictwa uspokaja jednak i gasi medialne spekulacje.

– Nie, raczej nie będę chciał opuszczać Ministerstwa Rolnictwa. Właśnie mija 100 dni, jest dużo do zrobienia w Ministerstwie Rolnictwa. Takiej opcji nie biorę pod uwagę – mówił Henryk Kowalczyk w wywiadzie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM.

Trudno się dziwić; sprzątanie bałaganu w Ministerstwie Finansów to teraz nie lada wyzwanie…

Krzysztof Ziemiec pytał także ministra o Michała Kołodziejczaka; o to, czy stanowi on z Agrounią zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości.

– Niech prowadzi dyskusję programową, a nie działalność trochę związkowo-partyjną. Wolałbym, żeby określił się jako partia polityczna […]. Pewnie odbierze nam, pewnie odbierze PSL-owi […]. Ale myślę, że rozsądni rolnicy widzą nasze starania i możliwości – stwierdził.