Znów spory spadek ceny rzepaku na Matifie. W dół także pszenica

Czwartek był szczególnie niesprzyjający dla cen rzepaku. W kontraktach na listopad jego cena spadła w Paryżu o 5,5 EUR/t do 470 EUR/t. Kontrakty sierpniowe straciły aż 17,5 EUR/t, jednak zamykają się one w poniedziałek, a tak wysokie spadki wynikają z ich zamykania, nie są więc miarodajne.

Do spadków doszło także na rynkach pszenicy; na Matifie jej cena spadła o 2 EUR do 251,50 EUR/t, zaś na CBoT o 6,75 ct do 712,75 ct/bu (235,41 EUR/t).

Po rozmowach z przywódcami państw afrykańskich Putin obiecał im darmowe dostawy zbóż, z kolei Komisja Europejska stara się znaleźć rozwiązanie eksportu ukraińskiego ziarna.

– Oczekując kolejnych wielkich zbiorów, Rosja stara się pozyskać lub utrzymać sojuszników dzięki darmowym dostawom zboża. W tym celu wykorzystuje brak dostaw z Ukrainy w związku z wygaśnięciem umowy zbożowej oraz potrzebami państw afrykańskich – informuje serwis Kaack.

Z kolei cena kukurydzy w Paryżu wzrosła o 1,50 EUR do 249,75 EUR/t., choć na CBoT spadła o 7,5 ct/bu do 533,25 ct/bu (188,70 EUR/t). Wzrost ceny na Matifie to wynik niższych prognoz zbiorów w UE, które skorygowano z 63,7 mln ton do 63 mln ton.

Źródło: Kaack