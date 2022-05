Znów można uprawiać mak na własne potrzeby. Na jakich warunkach?

Od 7 maja, tj. od soboty weszły nowe przepisy dotyczące uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych. Przynoszą one dużą liberalizację; mak będzie można teraz uprawiać na własne potrzeby, jednak pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z nowymi przepisami możliwa jest uprawa maku niskomorfinowego na własne potrzeby, jednak na powierzchni nie większej niż 1 ha rocznie. Pozyskane nasiona będzie można wykorzystywać w celach nasiennictwa i do przetwarzania we własnym zakresie do celów spożywczych.

Zmiany dotyczą także uprawy konopi włóknistych; teraz będzie można je prowadzić na cele energetyczne i naukowo-badawcze, a także na własne potrzeby, jeżeli powierzchnia uprawy, podobnie jak w przypadku maku, nie przekroczy 1 ha rocznie.

Zmiany dotyczą także działalności w zakresie uprawy maku i konopi włóknistych; tego typu uprawy trzeba zgłosić do rejestru u dyrektora odpowiedniego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

– Jeśli uprawy będą prowadzone niezgodnie z prawem, przedsiębiorca może dostać nakaz zniszczenia uprawy na własny koszt. Pojawiają się też kary pieniężne – informuje Rzeczpospolita.

Źródło: Rzeczpospolita