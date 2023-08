Żniwa zastopowały, a wraz z nimi ceny. Wyjątkiem jest rzepak: Ceny zbóż 04.08.2023

Deszczowa aura determinuje obecnie żniwa w kraju, które w wielu rejonach właśnie ze względu na opady deszczu wyhamowały. Tym samym do skupów nie trafiają zbyt duże ilości surowca, którego ceny wyraźnie utknęły w miejscu.

W porównaniu do początku tygodnia ceny zbóż znajdują się właściwie na tych samych poziomach, może za wyjątkiem rzepaku, który dość wyraźnie traci w krajowym handlu i te różnice są duże, ponieważ wynoszą nawet 50 zł na tonie w porównaniu do początku tygodnia.

Tendencja ta jest tym razem odwrotne do tego co dzieje się na giełdach światowych, gdzie ceny zbóż nieznacznie spadają, a ceny rzepaku zaczęły rosnąć w obawie o stan upraw i aurę, która obecnie uniemożliwia zbiory w wielu miejscach Europy.

W chwili pisania tego artykułu na paryskim Matif zarówno ceny rzepaku ponownie rosną i dołączyła do niego pszenica, która reaguje na dzisiejszy nocny atak na rosyjski port w Noworosyjsku. Jest więc nadzieja, że te tendencje wzrostowe w przyszłym tygodniu przełożą się na krajowy rynek, choć oczywiście nie musi się tak stać..

Obecnie zaś ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 800 do 950 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. W przypadku dostaw do portów w sierpniu/wrześniu są natomiast zawierane kontrakty po nawet 1190 zł/t za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. i 1050 zł/t za pszenicę 12,5 proc. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 710 do 910 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 760 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 770 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 640 do 820 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 750 zł/t, a paszowe od 500 do 690 zł/t. Na koniec tygodnia dość mocno traci rzepak za który maksymalnie można dostać 1840 zł/t, a ceny minimalne przebiły granicę 1700 zł/t i najmniej skupujący chcą właśnie płacić 1650 zł/t.

Poziomów cenowych nie zmienia zbytnio ubiegłoroczna kukurydza, której ceny ulegają stosunkowo małym wahaniom. Obecnie maksymalną stawką jaką oferują skupujący jest 980 zł/t a minimalnie można dostać 760 zł/t.