Żniwa ukraińskich rolników na rosyjskich pojazdach bojowych [video]

W sieci został opublikowany kolejny film z udziałem ciągnika rolniczego holującego rosyjski wóz bojowy. To już kolejne takie nagranie, chociaż nie o takich żniwach ukraińscy farmerzy marzą…

Film opublikował niezależny białoruski kanał informacyjny NEXTA na swoim profilu na Twitterze:

Video shows the March harvest of the #Ukrainian farmers pic.twitter.com/aO0GQEmSo9 — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Tutaj w roli głównej widzimy ciągnik marki John Deere. To już kolejny tego typu incydent; wcześniej amerykańskie ciągniki holowały system rakiet Tor-M2 warty ok. 25 mln USD:

Jeszcze wcześniej, 27 lutego świat obiega relacja z brawurowej kradzieży dokonanej na rosyjskim transporterze na terenie Ukrainy przez ukraińskich Romów:

Romowie kradnący ruskim czołg na traktorze😂 #ukraina pic.twitter.com/xHprNmrQup — Przegląd Mediów Światowych 🌎 🎥 (@przegladmediow) February 27, 2022

Zaś w sobotę opublikowano to nagranie:

This farmer have more armored vehicles than some of the European armies.

277/ pic.twitter.com/J5RyRykFEe — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) March 4, 2022

W tle słyszymy piosenkę z rosyjskiej kreskówki, której tekst w luźnym tłumaczeniu brzmi:

“Przez pola, przez pola, niebieski traktor jedzie do nas, u niego w przyczepie ktoś piosenkę śpiewa, a ty mały próbuj zgadnąć, kto to, kto to, kto tę piosenkę śpiewa”.

Nie tak wyobrażali sobie jednak tegoroczne zbiory ukraińscy rolnicy…

Jeżeli chcesz pomóc uchodźcom w jakikolwiek sposób (do czego serdecznie zachęcamy), odwiedź stronę https://pomagamukrainie.gov.pl/. Tu znajdziesz zbiórki, zrzutki i wiele innych działań, które zapewniają pomoc uchodźcom. Dorzuć się, oddaj ubrania, pomóż jako wolontariusz.