Żniwa tuż tuż, a przyczepy Kobzarenki dostępne i wciąż w atrakcyjnych cenach. Ile kosztują? (video)

Kobzarenko to dobrze znana w Polsce firma, a jej sztandarowym produktem są różnej wielkości przyczepy przeładunkowe i właśnie jedną z nich, PBN-30, widzieliśmy na tegorocznej Opolagrze.

Coraz częściej wóz przeładunkowy okazuje się niezbędnym narzędziem w gospodarstwach rolnych. W takich wozach od lat specjalizuje się Kobzarenko, który w swoim portfolio posiada takie przyczepy niemal dla każdego rodzaju gospodarstw, bo ich pojemności wynoszą od 9 do 50 metrów sześciennych.

Na tegorocznej wystawie Opolagra mogliśmy zobaczyć dwie z przyczep Kobzarenki: wyładowczą PBN-30 i przyczepę ze ścianą przesuwną typu Atlant. Ta druga może mieć w zależności od pojemności (22 do 46 metrów sześciennych) dwie lub trzy osie oraz zawieszenie resorowe lub hydrauliczne. Parametry te dobiera się do wymagań własnego gospodarstwa, co podkreśla Waldemar Kondracki z firmy Rakun – oficjalny dystrybutor maszyn Kobzarenko w Polsce.

Także w związku z tym ceny poszczególnych modeli mogą się znacznie różnić i wpływ na nie ma sporo czynników oraz dobór wyposażenia. Przyczepa załadowcza Kobzarenko PBN-30, jaką można zobaczyć w naszej relacji, posiada plandekę i hydrauliczną regulację kąta pochylenia rury rozładowczej i szczytu ślimaka. Cena tej sztuki to 33 000 euro netto.