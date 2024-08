Żniwa się skończyły, ceny słomy idą w górę. Ceny słomy sierpień 2024

Tegoroczne żniwa tak szybko jak się zaczęły, również i szybko się zakończyły, może już tylko z nielicznymi wyjątkami. Generalnie jednak patrząc po cenach słomy, to najlepszy czas na jej zakup już minął i ceny nieznacznie idą w górę. Ile zatem trzeba zapłacić za tegoroczną słomę w III dekadzie sierpnia?

Dla rolników chcących zakupić słomę na potrzeby prowadzonej przez siebie produkcji zdecydowanie najlepszym okresem na finalizowanie tego typu transakcji są żniwa, gdzie słomę można kupić bezpośrednio z pola do własnego sprasowania. Jednakże wraz z końcem żniw tego typu ofert już nie ma i pozostaje tylko zakup sprasowanych bel.

Analizując ogłoszenia, które pojawiają się na popularnych portalach ogłoszeniowych widać już pewną zwyżkę cen w stosunku do naszego porównania sprzed miesiąca. Na razie te zwyżki cenowe nie są jeszcze duże, gdyż żniwa dopiero co się skończyły i rolnicy mają świeże zapasy tegorocznej słomy. Jednak wraz z upływającymi miesiącami i kurczącymi się zapasami ceny będą prawdopodobnie, tak jak to z reguły bywało w poprzednich latach, rosnąć.

Jeśli zatem ktoś już wie, że zebranej podczas tegorocznych żniw słomy może zabraknąć, to warto rozważyć zakup właśnie w tej chwili, gdyż taniej raczej nie będzie.

Poniżej przedstawiamy ceny słomy, na potrzeby których przeanalizowaliśmy oferty zamieszczone na portalach ogłoszeniowych. Oferty są bardzo zróżnicowane w zależności od badanego regionu. Przedstawiamy średnie ceny z ofert znalezionych na portalach ogłoszeniowych z wybranych województw:

Województwo wielkopolskie:

Baloty 120×120: od 50 zł do 100 zł za sztukę

Za 1 tonę słomy: 290- 420 zł

Województwo świętokrzyskie:

Baloty 120 x 120: od 45 zł do 80 za sztukę

Za 1 tonę słomy: 230- 420 zł

Województwo lubelskie:

Baloty 120 x 120: od 40 zł do 90 zł za sztukę

Baloty 120 x 150: od 110 do 120 zł za sztukę

Za 1 tonę słomy: 240- 350 zł

Województwo podlaskie:

Baloty 120 x 120: od 60 zł do

Baloty 120 x 150: 135 złotych za sztukę z dostawą

Za 1 tonę słomy: 350 złotych

Województwo mazowieckie:

Baloty 120 x 120: od 50 zł do 100 zł za sztukę

Baloty 120 x 160: od 120 do 160 zł za sztukę

Za 1 tonę słomy: od 250 do 450 zł

Województwo śląskie:

Baloty 120 x 120: od 50 do 100 zł za sztukę

Za 1 tonę słomy: 300 zł

Województwo łódzkie:

Baloty 120 x 120: od 50 zł do 100 zł za sztukę

Za 1 tonę słomy: 250 – 300 zł

Województwo opolskie:

Baloty 120 x 120: od 50 do 80 zł za sztukę

Za 1 tonę słomy: 300- 350 zł