Żniwa rzepakowe w Laskach

Gospodarstwo Nasienne w Laskach koło Warki (mazowieckie) jest jednym z kilku wchodzących w skład Hodowli Roślin Sp. z o.o. Zakładu Hodowli Roślin z/s w Choryni (DANKO).

Rozmawiam z kierownikiem gospodarstwa nasiennego w Laskach, panem Andrzejem Hołownią.

– Proszę powiedzieć czym zajmuje się gospodarstwo w Laskach.

– Naszą główną działalnością w gospodarstwie jest reprodukcja odmian firmy Danko przeznaczonych na materiał siewny. Oprócz tej działalności zajmujemy się produkcją towarową, czyli uprawiamy rzepak. Do tej pory sialiśmy buraki cukrowe, których od bieżącego roku nie uprawiamy ze względu na odległość do cukrowni. Cukrownia zrezygnowała z kontraktacji. W tej chwili z roślin przemysłowych zostaje rzepak plus zboża i bobowate. Jednak główną naszą działalnością jest produkcja nasienna zbóż firmy Danko.

– Jaka jest powierzchnia gospodarstwa?

– Ogólna powierzchnia to 380 ha, w tym użytków rolnych jest 348 ha.

– Kiedy rozpoczął Pan zbiór rzepaku ozimego?

– Rozpoczęliśmy 6 lipca.

– Jakie odmiany są uprawiane i jaka jest powierzchnia do zbioru rzepaku ozimego?

– Mamy 104 ha rzepaku ozimego. 90% powierzchni jest obsiane jedną odmianą. To jest odmiana Safer, którą na wyłączność posiada firma Danko, pozostała część jest obsiana odmianą Murphy.

– Jak przebiegają żniwa rzepakowe?

– W tym roku bardzo dobrze, rzepak praktycznie schodzi z pola bez suszenia w granicach 7,5 do 8,5% wilgotności. Do tej pory tylko 20 ton przepuściliśmy przez suszarnię.

– Na jakim poziomie rzepak plonuje w tym roku?

– W naszym przypadku plony będą niższe o 15-20% w stosunku do lat poprzednich. Średni plon przewiduję około 34-35 kwintali z hektara. Plon waha się w zależności od pola od 2,7 do 3,8 tony z hektara.

– Ile kombajnów pracuje na polu i jaka jest ich dzienna wydajność?

– Mamy dwa kombajny marki Case, jeden ma około 30 lat, drugi jest nowy. Dziennie zbieramy około 20 ha w zależności od potrzeby. Możemy zebrać więcej , ale ogranicza nas przerób magazynowy.

– Kiedy przewidywany jest koniec żniw rzepakowych?

– Jak wszystko dobrze pójdzie i pogoda pozwoli to dzisiaj skończymy.

– Gdzie sprzedajecie rzepak?

– Do Elwaru.

– Co jest planowane w dalszej kolejności do zbioru?

– Prawdopodobnie jeden kombajn wystartuje w pszenżyto ozime, bo u nas rośnie na słabszych glebach i jest już dojrzałe, a drugi pójdzie w groch. Prawdopodobnie później będzie koszone żyto, następnie może być do zbioru jęczmień jary, a na końcu pszenica.

– Czy to są wszystko kwalifikaty?

– Tak, to są wszystko zboża nasienne.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Suwara