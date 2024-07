Żniwa nabierają rozpędu, ale ceny niekoniecznie. Z jednym wyjątkiem: Ceny zbóż 02.07.2024

Ostatnie kilka bardzo słonecznych dni mocno przyspieszyło dojrzewanie zbóż i zaawansowanie w zbiorach jęczmienia ozimego jest już bardzo duże, a i rzepaki ze słabszych stanowisk zaczęły zjeżdżać do skupów. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 02.07.2024 r.?

Obecnie do skupów trafia głównie jęczmień ozimy, który jest zbierany w całym kraju. Do skupów docierają również rzepaki ze słabszych stanowisk, które dojrzały najwcześniej. O ile jeszcze w ubiegłym tygodniu trudno było znaleźć skup, który zapłaciłby cenę powyżej 2 tys. zł za tonę, to na początku bieżącego tygodnie pojawiają się już oferty z ceną nieco powyżej wspomnianej bariery.

W przypadku pozostałych zbóż z ubiegłego sezonu handel pozostaje ograniczony ze względu na małe zainteresowanie i podaż, niemniej jednak docierają informacje, że nie wszystkie firmy przetwórcze zaopatrzyły się w wystarczającym stopniu i aby zapewnić ciągłość produkcji muszą kupować po cenach nieco wyższych niż obecne, co sprzyja pewnej stabilizacji.

Wszystko to sprawia, że na chwilę obecną za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać nie więcej jak 1040 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są sporo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 720 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 560 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 830 zł za tonę.

W przypadku ubiegłorocznego jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 520 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 800 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 740 zł/t, a minimalnie można dostać 500 zł/t. Jednakże w przypadku nowych zbiorów stawki zaczynają się od 520 zł/t a kończą maksymalnie na 650 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 720 zł/t.

Zmianie nie uległy ceny żyta i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 590 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 640 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Jeśli chodzi o rzepak, to maksymalną stawką jest 2010 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1800 zł/t.

Również o kilka zł za tonę spadła cena kukurydzy i maksymalnie można dostać nie więcej jak 830 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Poziomy cenowe utrzymał natomiast owies i maksymalnie skupujący są skłonni zapłacić 950 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.