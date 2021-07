Żniwa na Śląsku. Jakie plony? Ile płacą za zboża w skupach?

Na Śląsku żniwa w pełnym rozkwicie. Wszędzie na polach słychać pracujące kombajny. Obecnie trwa zbiór jęczmienia ozimego oraz rzepaku. Rolnicy zbierają też słomę. Wkrótce rozpoczną również zbiór pszenżyta.

Plony jęczmienia ozimego szacuje się na poziomie od 5, 5 do 9 ton z hektara Jak będzie z rzepakiem przekonamy się za kilka dni kiedy to zostanie zebrany z pól. Oczywiście jakość i wielkość plonu zależy nie tylko od warunków pogodowych ale przede wszystkim klasy gleby.

Jeśli chodzi o ceny, to w skupach proponują za tonę jęczmienia z tegorocznych zbiorów od 640 do 700 zł. Pszenicę konsumpcyjną można sprzedać w cenie od 750 do 800 zł/t, a paszową od 720 do 740 zł/t. Natomiast cena rzepaku będzie zależeć od notowań na paryskiej giełdzie MATIF. Obecnie podmioty skupowe proponują od 2350 do 2420 zł/t.

Wprawdzie oferowane ceny są wyższe niż w ubiegłym roku, ale powinniśmy pamiętać , że też znacznie od tego czasu wrosły koszty produkcji. Dalszy przebieg żniw uzależniony jest od wyjątkowo kapryśnej tego lata aury. A ta w ostatnich dniach nie jest za bardzo przyjazna rolnikom, ponieważ meteorolodzy zapowiadają w przyszłym tygodniu załąmanie pogody.