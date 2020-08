Żniwa 2020: Rekordowe zbiory zbóż

Według ekspertów Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) zbiory zbóż w sezonie 2020/21 powinny być rekordowe i wyniosą 2,230 mld ton. Natomiast konsumpcja zbóż prognozowana jest na 2,222 mld ton W ocenie analityków IGC zapasy zbóż wzrosną o 8 mln ton (r/r) na zakończenie sezonu 2020/21.

– IGC w swoim comiesięcznym raporcie (z 27-08-2020), skorygowała o 1 mln ton w górę globalną produkcję pszenicy do 763 mln ton, w tym do 79,9 mln ton w Rosji i do 27,5 mln ton w Australii.

Zdaniem IGC światowa produkcja kukurydzy osiągnie rekordowy poziom 1,166 mld ton. W USA produkcja kukurydzy została skorygowana do 384,2 mln ton, w porównaniu z szacunkami z zeszłego miesiąca na poziomie 380,8 mln ton.

Jednocześnie obniżono zbiory we Francji do 14,4 mln ton (z 15,2 mln ton w zeszłym miesiącu) i w Rosji do 14,5 mln ton (z 15,5 mln ton przed miesiącem) – informuje Andrzej Bąk z Internetowej Giełdy Rolnej ( e – WGT).