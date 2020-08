Żniwa 2020: Mandaty dla rolników za hałasowanie i zbyt szerokie hedery

Hałasowanie po godz. 22, zbyt szerokie hedery na jezdni; przyszły żniwa – najgorętszy na wsi okres w sezonie – i znów posypały się mandaty. Może więc warto coś z tym zrobić?

Jak co roku, także i w tym nie obyło się bez przypadków karania rolników za hałasowanie po godz. 22. Pomimo kampanii Dolnośląskiej Izby Rolniczej, rolnicy nadal są karani z art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń. “Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny (…), podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Do ostatniego przypadku donosu na rolnika za zakłócanie ciszy nocnej odniósł się zresztą unijny komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, pisząc z przekąsem na Twitterze: „Słyszę, że policja ukarała mandatem rolnika, który pod pretekstem żniw kosił zboże kombajnem po 22-giej i zakłócał wiejską ciszę działkowiczce z miasta. Nie do wytrzymania ci rolnicy, od świtu do północy kręcą się po tych swoich polach i zagrodach, hałasują, kurzą…”

Z podobnymi komentarzami spotykamy się już od co najmniej kilku lat, kiedy to pobyt na wsi stał się modną formą wypoczynku uprawianą przez ludzi czasem zupełnie pozbawionych wyobraźni i nierozumiejących specyfiki pracy rolników. Te komentarze jednak, jak widać, niewiele dają, więc może pora zabrać się do pracy… legislacyjnej.

Tymczasem warto zastanowić się, komu sprzedajemy działkę pod zabudowę, bo może się okazać, że przyniesie to więcej szkody niż pożytku…

Jak co roku, również i w tym na jezdnie wyjechały kombajny z hederami, których szerokości przekraczały przepisowe 3 m. Przykry to widok w przypadku kombajnów, w których istnieje możliwość przewożenia hedera na wózku.

Sprawa bardziej się komplikuje, kiedy kombajn takiej możliwości nie ma, a takich w naszych gospodarstwach nie brakuje. Być może zatem ciekawym pomysłem byłoby zastosowanie np. czasowego pozwolenia na poruszanie się na wybranych typach dróg kombajnów o szerokości np. do 4,2 m na sam tylko czas żniw; wszak nie żyjemy w USA czy Australii, a rozdrobnienie areału bywa w Polsce naprawdę uciążliwe.

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy drogowe, jak i niemal każde inne, są coraz bardziej rygorystyczne, trudno będzie spodziewać się zmian. Ale może warto próbować wpłynąć na ustawodawcę w tej kwestii?