Nie wszędzie żniwa się skończyły, ale skoro jedna z sieci gastronomicznych ogłosiła już w lipcu promocyjną kampanię bożonarodzeniową, to my już teraz podsumowujemy żniwa, przynajmniej wizualnie. A działo się naprawdę sporo; trzy polskie premiery polowe: Claasa Lexiona II generacji, New Hollanda CH i Deutz-Fahra C-9306. W klipie nie zabrakło też klasycznych modeli…