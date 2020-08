Żniwa 2020: Klęska urodzaju. Niskie ceny i brak powierzchni magazynowych

Słoneczna aura sprawiła, że zbiory zbóż dobiegają do końca. Jedynie północnej części kraju kombajny maja jeszcze trochę więcej pracy. Generalnie rolnicy są zadowoleni z wielkości plonów i jakości ziarna, ale jak do często bywa z klęską urodzaju, ceny oferowane w skupach często nie rekompensują im wciąż rosnących kosztów produkcji.

Podmioty skupowe za pszenicę konsumpcyjną płacą od 620 do 740 złotych za tonę. Za żyto konsumpcyjne można otrzymać od 440 do 530 złotych za tonę , a jęczmień browarny sprzedać od 510 do 680 zł/t. Natomiast za dostarczony owiec konsumpcyjny oferowana jest cena od 430 do 640 zł/t.

Dlatego też wielu rolników nie decyduje się obecnie na sprzedaż i magazynuje zebrane zboże. Niestety, nie wszyscy dysponują odpowiednia powierzchnią magazynową. I tu pojawia się kolejny problem – bo w elewatorach skupowych pomimo niskiej ceny często brakuje już miejsca na ziarno.