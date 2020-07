Żniwa 2020: dobre zbiory i przyzwoite ceny zbóż

Słoneczna aura sprawiła, że na pola w całej Polsce wyjechały kombajny. Żniwa w toku. Najbardziej zaawansowane są na południu kraju. Rolnicy są zadowoleni z wysokości plonów.

Jak ustaliliśmy, jęczmienia ozimego można średnio zebrać z hektara 6-8 ton. Dobrze sypią też pozostałe zboża; plony pszenicy ozimej wahają się zwykle od 6,5 do nawet 9 ton.

Ceny mogłyby być wyższe – w skupach płacą nieco więcej niż w ubiegłym roku. Pomimo tego sytuacja nie nastraja optymizmem biorąc pod uwagę rosnące nakłady na produkcję i zasadniczo niewiele zmieniające się ceny ziarna – te od kilku lat są ciągle na stabilnym lecz niskim poziomie.

Od 1580 do 1660 złotych można otrzymać za tonę dostarczonego rzepaku, jęczmień jest skupowany obecnie w cenie od 500 do 580 zł/t, natomiast za pszenicę konsumpcyjną płacą obecnie od 620 do 775 zł/t, a za pszenicę paszową 650 – 690 zł/t.

Główny Urząd Statystyczny szacuje, że zbiory zbóż w Polsce z mieszankami zbożowymi mogą w tym roku wynieść około 27,9 mln to tj. o 11 % więcej niż w 2019 roku. Zbiory rzepaku ocenia się na około 26 mln ton tj. o około 12 % więcej niż w minionym sezonie uprawowym.