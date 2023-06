Zniszczenie ukraińskiej tamy w Nowej Kachowce. Rynki reagują wzrostem cen zbóż

Jak informują ukraińskie media, dziś w nocy doszło do zniszczenia tamy Kakhovskaya HPP (Nowa Kachowka) na rzece Dniepr. – Ta katastrofa wpłynie na system irygacyjny na południu Ukrainy. Rosjanom potrzebny jest głód w krajach świata, w szczególności w Afryce – stwierdził Andrij Jermak, szef Kancelarii prezydenta Zełeńskiego.

Oleg Nivievsky, wiceprezes ds. edukacji ekonomicznej, profesor nadzwyczajny w Kijowskiej Szkole Ekonomicznej twierdzi, że jest to główna przyczyna dzisiejszych podwyżek cen zbóż; pszenica na Matifie ok. godz. 11.30 była droższa o 3,75 EUR/t w porównaniu do wczorajszego zamknięcia. Zdrożałą także kukurydza, aż o 10 EUR/t. Ceby wzrosły również za oceanem; na CBoT cena pszenicy wzrosłą o 19,5 ct za buszel.

Z kolei Energoatom zwrócił uwagę, że detonacja przez Rosjan elektrowni jądrowej Kakhovskaya może wpłynąć na pracę elektrowni jądrowej Zaporoże. Dodaje, że obecnie sytuacja jest pod kontrolą.