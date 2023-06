Zniszczenie tamy w Nowej Kachowce. Konsekwencje dla rolnictwa

Zniszczenie przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce na Ukrainie spowoduje zalanie dziesiątek tysięcy hektarów gruntów rolnych po obu stronach Dniepru i wielomiliardowe straty w produkcji rolnej.

Jak informuje Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy w wyniku ataku terrorystycznego Rosjan na Kachowską HPP zalanych zostanie ok. 10 tys. ha gruntów rolnych po prawej stronie Dniepru oraz kilka razy więcej po lewej, obecnie okupowanej. Uwolnienie wód ze Zbiornika Kachowskiego spowoduje też zatrzymanie dopływu wody do 31 systemów nawadniania pól w obwodach dniepropietrowskim, chersońskim i zaporoskim: w roku 2021 systemy te zapewniły nawadnianie 584 000 hektarów, z których zebrano ok. 4 mln ton zboża i roślin oleistych o wartości ok. 1,5 mld dolarów.

– W 2023 roku na prawym brzegu Dniepru działa tylko 13 systemów nawadniających – czytamy w informacji MinAgro Ukrainy. – Akt terrorystyczny w Kachowska HPP skutecznie pozbawił wody 94% systemów irygacyjnych w Chersoniu, 74% w Zaporożu i 30% w obwodzie dniepropietrowskim. Zniszczenie Kachowska HPP doprowadzi do tego, że pola na południu Ukrainy mogą zamienić się w pustynie już w przyszłym roku.