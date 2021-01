Znamy wyniki sprzedaży ciągników w 2020 roku

Jak podaje agencja Martin & Jacob grudniu zostały zarejestrowane 982 nowe ciągniki rolnicze i był to drugi najlepszy wynik w całym 2020 roku. Cały rok zamknął się rejestracją 9891 nowych traktorów.

Grudzień był drugim najlepszym miesiącem w sprzedaży nowych ciągników rolniczych

w całym roku. To wyraźne odbicie w stosunku do poprzedniego miesiąca, kiedy sprzedaż była z kolei drugą najsłabszą w ostatnich 12 miesiącach i była o 350 sztuk niższa.

Końcówka roku od zawsze sprzyja wzrostom, ponieważ producenci i dilerzy próbują zamykać rok z możliwie najlepszymi wynikami. W takiej sytuacji pojawiają się rejestracje własne (dilerskie) oraz dodatkowe promocje, które mają zachęcić rolników do zakupów. Takich rejestracji na osoby prawne, czyli firmy, było w grudniu aż 312 sztuk.

W całym 2020 roku zostało zarejesrtowanych 9891 nowych traktorów. Należy uznać ten wynik za bardzo dobry, mając na uwadze rok, w którym cały świat zmagał się z pandemią COVID-19, a co za tym idzie ogromną ilością obostrzeń, zaburzających procesy produkcyjne i sprzedażowe. Rezultat jaki osiągnęła branża w tym roku był lepszy od tego z 2019 o ponad 14 procent. Przełożyło się to na 1219 nowych traktorów.

New Holland nie oddaje pola

Marka New Holland dominuje na polskim rynku od wielu lat. Tak samo było w 2020 roku. Firma zamknęła rok z wynikiem 1819 rejestracji nowych traktorów, co stanowiło ponad 18 procent całościowej sprzedaży rynku. Wynik ten był zdecydowanie lepszy niż przed rokiem, kiedy na koniec grudnia liczba rejestracji wyniosła 1521 sztuk. Sama sprzedaż w grudniu tego roku była jednak o 9 proc. niższa niż przed rokiem.

Historyczne drugie miejsce pod względem sprzedaży nowych traktorów osiągnęła japońska marka Kubota. Jej sprzedaż w 2020 roku wyniosła 1217 sztuk, co pozwoliło osiągnąć ponad 12 proc. udział w rynku. Kubota osiągnęła swój drugi najlepszy wynik historycznie, nieznacznie ustępując swojej rekordowej sprzedaży z 2014 roku (1234 szt.). Wtedy rynek ciągników wyglądał jednak zdecydowanie inaczej.

John Deere to marka z trzecią najwyższą sprzedażą w 2020 roku. Jej wynik na koniec grudnia to 1192 sztuki. Jest o 9 proc. niższy od tego z 2019 r. Udział amerykańskiej marki w całym sprzedażowym torcie, podobnie jak w przypadku Kuboty, wyniósł 12 proc. O wyniku na koniec roku zaważył głównie ostatnie dwa miesiące, kiedy sprzedaż marki wyraźnie spadła. Jest to jednak dosyć charakterystyczne, że traktory z logo jelenia zaczynają budować swoją sprzedaż od lutego, osiągając najlepsze rezultaty w październiku.

W 2020 roku wyraźnie wzrosła sprzedaż marki Deutz-Fahr. Jej wynik na koniec grudnia to 980 nowych traktorów, o blisko 20% więcej niż przed rokiem. Była to czwarta najczęściej wybierana marka przez rolników, a uwzględniając wyłącznie segmenty mocy w których operuje, tj. bez ciągników specjalistycznych poniżej 50 KM, była to trzecia marka 2020 roku.

Na plus w stosunku do 2019 roku wyszedł również czeski Zetor. Tym razem zamyka rok z wynikiem 840 nowych traktorów. Zetor to nadal bardzo ważny gracz na polskim rynku, który od lat utrzymuje swoją pozycję pośród czołowych producentów.

Sprzedażowe Top 5 w 2020 roku zamyka marka Case IH. Rolnicy kupili 772 nowe traktory, co dało marce blisko 8% udział w rynku. Sprzedaż rok do roku wzrosła o blisko 30 procent, co było jednym z najlepszych wyników w rynku.

Na dalszych miejscach są następująco: Massey Ferguson (592 sprzedane ciągniki), Farmtrac (403), Claas (397) i Valtra (348).

Zetor Major 80 CL to najczęściej kupowany traktor w 2020 roku

Zetor Major 80 CL to najczęściej kupowany traktor w 2020 roku. Ten uniwersalny, 75-konny ciągnik, został zarejestrowany w liczbie 284 sztuk. Był to wynik lepszy od ubiegłorocznego o 84 sztuki.

Drugim najczęstszym wyborem rolników w całym 2020 roku był Deutz-Fahr 5110 G. Rolnicy zarejestrowali 236 sztuk tego modelu. Wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł ponad 67 procent.

Trzecim najpopularniejszym traktorem 2020 roku był John Deere 6120M. Jego sprzedaż wyniosła 209 sztuk.

Źródło: Martin & Jacob Polska