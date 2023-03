Znamy ostateczne wyniki rosyjskiej produkcji zbóż w 2022 roku. Rekord pobity z dużą nawiązką

– W 2022 roku produkcja zboża w Rosji wzrosła rok do roku o 29,9% – do 157,626 mln ton, w tym pszenicy – ​​o 36% do 104,237 mln ton, wynika z najnowszych danych Rosstatu, podanych 13 marca przez Prime – informuje APK-Inform.

To o wiele więcej niż w rekordowym dotychczas roku 2017, kiedy to zebrano w Rosji 135,539 mln ton zbóż, z czego ponad 86 mln ton stanowiła pszenica. Wg danych Rosstatu rosyjska produkcja jęczmienia w 2022 roku wyniosła 23,39 mln ton (+30% r/r), kukurydzy 15,85 mln ton (+4 proc. r/r), żyta 2,179 mln ton (26,5%).

Produkcja owsa to 4,531 mln ton (+20%), gryki – 1,222 mln ton (+33%), roślin strączkowych – 4,561 mln ton (+18,8%). Spadła za to produkcja ryżu – do 923 tys. ton (-14,2%) i prosa – do 307 tys. ton (-16,5%).

Średni plon zbóż i strączkowych w Rosji wzrósł o 25,9% rok do roku i wyniósł 3,36 tony z hektara.