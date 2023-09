Znamy kurs euro, po jakim ustalane będą dopłaty bezpośrednie

Europejski Bank Centralny ustalił kurs wymiany euro na złotego na poziomie 4,6283 zł za 1 euro. Na podstawie tego kursu będą obliczane stawki dopłat bezpośrednich w 2023 roku.

Można zatem łatwo obliczyć, że z tytułu dopłat podstawowych rolnicy otrzymają 546,13 zł/ha (118 euro/ha), zaś płatność redystrybucyjna wyniesie 180,96 zł/ha (39,1 EUR/ha).

W tym roku termin wniosków o dopłaty został przedłużony do 30 czerwca, a zmiany we wnioskach można było wprowadzać aż do 17 lipca. Łącznie złożono ponad 1,2 mln wniosków o dopłaty.

Jak zapewnił minister rolnictwa Robert Telus, zaliczki mają być wypłacane od 15 października i mają wynosić 70% przyznanej płatności.