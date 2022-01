Znamy już mistrzów Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym

Pierwsza edycja Pucharu Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym już za nami. Emocjonujący finał tuż przed świętami Bożego Narodzenia wyłonił zwycięskie szkoły oraz najlepszych uczestników. W czasie trwania kolejnych rund tego prestiżowego konkursu nie obyło się bez gwałtownych zwrotów akcji, ostrej rywalizacji i świetnej zabawy. A wszystko to okraszone ogromną dawką wiedzy.

Kto się nie rozwija, ten się cofa

Świat pędzi do przodu. Aby nie zostać daleko w tyle, trzeba cały czas śledzić wszelkie nowinki techniczne i technologiczne. Również w rolnictwie. Coraz częściej w pracy w gospodarstwie i jego zarządzaniu wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. I, co najważniejsze – są one już powszechnie dostępne. Stosowanie dronów do mapowania pól, wykorzystywanie obrazów satelitarnych i sygnału GPS do prowadzenia równoległego, precyzyjne siewy czy nawożenie, automatyzacja zarządzania pracą w gospodarstwie – to tylko nieliczne przykłady tego, jak bardzo współczesne rolnictwo się zmieniło. A wszystko po to, aby optymalizować produkcję – zmniejszać koszty, jednocześnie zwiększając plony i dbając o ich wysoką jakość. W końcu prawa rynku są bezlitosne: kto się do nich nie dostosowuje, ten może szybko wypaść z gry.

Przed młodymi rolnikami stoi więc duże wyzwanie. Aby mu sprostać, już w szkole powinni oni uczyć się w teorii i praktyce rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Chcąc im w tym pomóc, firma 365FarmNet oraz Agrocom Polska wraz z partnerami: Michelin i Claas, przy wsparciu i patronacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowali pierwszy Puchar Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym.

– To praca zespołowa wszystkich ekip: 365FarmNet, Agrocom, Claas i Michelin – wymienia pomysłodawca i organizator Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym, dr inż. Jerzy Koronczok z firmy Agrocom Polska. – Ale najbardziej cieszy nas niezwykle ciepły odbiór naszego Pucharu przez uczniów i ich opiekunów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, dyrekcji szkół. To daje nam motywację do dalszej pracy i rozwijania tego prestiżowego konkursu. Bardzo dobrze nasz pomysł został też przyjęty przez ministerstwo rolnictwa. I trzeba przyznać, że finalnie pierwsza edycja udała się znakomicie, wręcz przerosła nasze oczekiwania – dodaje i podkreśla, że to jednak uczniowie są tu najważniejsi. A ich zainteresowanie tematyką, chęć udziału i otwartość były naprawdę bardzo duże.

Cenne lekcje. Dosłownie i w przenośni

Do udziału w pierwszej edycji tego prestiżowego konkursu zarejestrowało się 120 szkół. Analiza aktywności uczestników wykazała, że w webinarach brało udział nawet ponad 1 tys. uczestników, a w testach kompetencji – ok. 1,5 tys. uczniów.

– Poziom trudności pytań był różny, zdarzały się łatwiejsze, z którymi uczniowie świetnie sobie radzili, ale były też takie, które nastręczały im więcej trudności. Staraliśmy się jednak, aby nie wykraczały one poza tematy poruszane podczas webinarów. Jeśli więc uczestnik wziął udział w lekcjach poprzedzających test i był podczas nich uważny, to nie powinien mieć dużych problemów z wypełnieniem testu – zauważa Roman Bathelt, ekspert 365FarmNet, doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dwukrotny zwycięzca krajowego finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz laureat I miejsca w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna. To on poprowadził większość wykładów dla uczestników Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym. Poza nim, webinary poprowadzili również: Krzysztof Gomolla z Claas Polska oraz Emil Grelowski i Bogdan Ingielewicz z Michelin Polska.

Jak podkreślają organizatorzy, z pierwszej edycji wyciągnęli kilka wniosków, które pomogą usprawnić i jeszcze bardziej udoskonalić konkurs w przyszłości. Analizy pokazały jednak również sporo ciekawych wniosków dotyczących uczniów. – Zauważyliśmy, że im ktoś więcej czasu poświęcił na odpowiedzi w trakcie testu, tym jego wynik był lepszy. Byli też tacy, którzy oddawali test już po dwóch minutach. Oczywiście, ich wyniki raczej nie były zadowalające. Kolejna ciekawa obserwacja, to duża zależność pomiędzy wynikami z testów, a obecnością na webinarach. Nie muszę chyba mówić, na czyją korzyść. Z resztą tak właśnie staraliśmy się ułożyć pytania – aby sprawdzały one wiedzę, którą wcześniej nasi eksperci przekazali podczas webinarów – mówi dr inż. Jerzy Koronczok.

Każdy z kolejnych etapów był bardzo emocjonujący – jedna ze szkół, która po pierwszej turze webinarów była dosyć nisko w klasyfikacji generalnej, w drugiej rundzie wyjątkowo się podciągnęła – wszyscy jej uczniowie osiągnęli świetne wyniki w teście końcowym. Z kolei inna szkoła, która znajdowała się w czołówce po dwóch rundach, wyraźnie słabiej wypadła w trzeciej rundzie. W końcowym rozrachunku uplasowała się jednak w pierwszej dziesiątce szkół. To bardzo cenna lekcja dla uczestników – aby nigdy się nie poddawać, ale też nie spocząć na laurach.

Zwycięzcy Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym

Po podsumowaniu wyników ze wszystkich trzech rund, wyłonione zostały zwycięskie szkoły. Pierwsze miejsce w Pucharze Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym 2021 zajął Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaraz za nim, na miejscu drugim uplasował się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku. Na podium stanął również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. Zwycięzcom gratulujemy!

Bardzo ciekawy jest także rozkład geograficzny zwycięskich szkół. Na podium i tuż za nim znajdują się szkoły z. województwa lubuskiego i małopolskiego, z województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego, podlaskiego, pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i innych województw.

Niestety, tegoroczne targi Agritechnica zostały odwołane, w związku z czym również nagroda główna dla trzech zwycięskich szkół będzie inna niż wcześniej zapowiadano. – Nie pierwszy raz pandemia krzyżuje nam plany. Ale i z tym sobie poradzimy. Uczniowie tych szkół na pewno nie ucierpią, otrzymają równie cenną i satysfakcjonującą nagrodę – podkreśla Jarosław Adamczak, dyrektor zarządzający 365FarmNet w Polsce. – Również najlepsze wyniki indywidualne uczestników zostaną sowicie nagrodzone. Dla Mistrzów Pucharu Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym – dziesięciu uczniów z najlepszymi wynikami – przewidzieliśmy nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 10 000 zł, w tym kamerę GoPro, smartwatch Garmin czy drona DJI – dodaje.

Pierwsza edycja Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym została rozegrana w trzech turach, kolejno w październiku, listopadzie i grudniu. Każda tura rozpoczynała się serią webinarów tematycznych, przeprowadzanych przez ekspertów, a kończyła się testem końcowym. Ostatnia, grudniowa – finałowym. W Pucharze mogła wziąć udział każda szkoła o profilu rolniczym lub mająca klasę o takim właśnie profilu. Warunkiem było, aby z jednej szkoły zarejestrowało się minimum 6 uczniów, maksymalnie – bez ograniczeń. Z każdej rundy do końcowej klasyfikacji wliczało się jednak tylko 6 najlepszych wyników uczniów z każdej szkoły.

Głównym celem tego prestiżowego konkursu jest promowanie rolnictwa precyzyjnego oraz związanych z nim innowacyjnych rozwiązań. – Chcemy pokazać, że rolnictwo precyzyjne nie musi być i wcale nie jest drogie czy skomplikowane. Do tego można dzięki niemu wygenerować całkiem spore oszczędności i poprawić opłacalność produkcji – mówi Jarosław Adamczak. – Myślę, że coraz więcej młodych ludzi ma tego świadomość. Dajemy więc im narzędzia do tego, żeby jeszcze lepiej tę wiedzę mogli przyswoić. W teorii i praktyce. A przecież najlepszą formą nauki jest ta poprzez zabawę – dodaje.

Pierwsza edycja, z uwagi na pandemię, została przeprowadzona w trybie online. Organizatorzy zapowiadają jednak, że w miarę możliwości kolejne będą już na żywo, z wielką galą finałową wieńczącą zmagania uczestników. Oczywiście, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli.