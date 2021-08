Znamy datę rozpoczęcia wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 rok. Mają one być wypłacane od 18 października.

– W 2021 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 rok – informuje resort rolnictwa.

Ramy dla terminu wypłaty zaliczek oraz ich dopuszczalnej procentowej wielkości określają przepisy Unii Europejskiej.

W § 1 projektowanego rozporządzenia przewidziano, że zaliczki będą realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie 70%. Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzone w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1–3 rozporządzenia nr 1306/2013 (tj. kontroli administracyjnych oraz – w przypadku wytypowanych gospodarstw – również kontroli na miejscu) jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

W § 2 pkt 1 projektowanego rozporządzenia wprowadzono przepis, zgodnie z którym zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłaca się do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej. Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą więc wypłacane systematycznie w miarę dostępności środków na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa.

W § 2 pkt 2 projektowanego rozporządzenia przewiduje się wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich od dnia 18 października 2021 r., czyli w najwcześniejszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE (16 października przypada w sobotę).

W ocenie MRiRW Wypłata zaliczek na poziomie 70% od dnia 18 października 2021 r. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw. Uwzględniono przy tym możliwości finansowe budżetu państwa w zakresie prefinansowania zaliczek na poczet płatności ostatecznie finansowanych z budżetu unijnego (tj. zaliczek na poczet: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności do roślin pastewnych, płatności do roślin strączkowych na ziarno, płatności do buraków cukrowych, płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do pomidorów, płatności do truskawek, płatności do chmielu, płatności do lnu, płatności do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw) oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (płatności niezwiązanej do tytoniu). Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2021 r.

W § 3 projektowanego rozporządzenia przewiduje się wejście w życie rozporządzenia z dniem 18 października 2021 r., tj. w dniu, od którego, zgodnie z przepisami unijnymi, możliwe jest rozpoczęcie wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. Według resortu rolnictwa pozwoli to na sprawne rozpoczęcie wypłaty zaliczek za 2021 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.