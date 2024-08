Znalazłem pierwszą kosiarkę rotacyjną Samaszu. W sumie jest jeszcze sprawna, bo stare maszyny tak mają

Kupując maszynę rolniczą, liczymy, że będzie nam służyła długie lata i to raczej bezawaryjnie. Zastanawiam się nad tym, jak długo pracują maszyny w gospodarstwach, bo znalazłem pierwszą kosiarkę rotacyjną Samaszu i w sumie jest jeszcze sprawna.

Nowa maszyna na podwórku to zawsze powód do dumy, a czasem i ukrywanej zazdrości sąsiadów. Jednak to tylko maszyna, narzędzie pracy, jakie ma nam pomóc w gospodarzeniu. Kupując ją, liczymy na wiele cech określanych przez jej producenta, ale czy po latach użytkowania takiej maszyny i to nierzadko w potwornie ciężkich warunkach te obiecywane cechy się sprawdzą?

Co tak naprawdę liczy się w maszynie rolniczej? Czym kierujemy się, dokonując wyboru konkretnej maszyny do naszego gospodarstwa? I czy zawsze to cena ma główny wpływ na wybór, jakiego dokonujemy?

Jakie cechy powinna posiadać dobra maszyna rolnicza:

wydajność, bo to dziś niezmiernie ważna cecha. Przy ciągłym braku czasu i często po prostu rąk do pracy, którym przecież trzeba dobrze zapłacić, wydajność maszyny rolniczej nabiera jednej z głównych cech, jakich wyszukujemy,

jakość, bo to ona wpływa na wydajność i niezawodność w czasie pracy. Związany z nagłą awarią przestój kosztuje nas sporo nerwów, straconego czasu i przede wszystkim pieniędzy,

trwałość, bo zakup maszyny to często poważna inwestycja. Ma służyć długie lata, a jej konstrukcja powinna umożliwić szybkie, nawet samodzielne jej serwisowanie. Wykonanie maszyny powinno też gwarantować to, że nic się nagle nie urwie, ani w krótkim czasie nie przerdzewieje na wylot,

cena, bo to właśnie ona jest bardzo często głównym czynnikiem wpływającym na wybór maszyny rolniczej. Trzeba pamiętać, że cena maszyny zawiera wiele składowych związanych z podatkami, marżą, ale też z polityką samego producenta.

Choć analizujemy tu przykład, gdy maszyna zostaje w gospodarstwie na długie lata, to dodam na marginesie jeszcze jedną cechę: wartość odsprzedaży. Dodam ją dlatego, że ostatnie lata pokazały, że zakup maszyny rolniczej może być także inwestycją i to opłacalną, gdy zdecydujemy się na jej sprzedaż po krótkim okresie używania. A niejednokrotnie to właśnie jej cena na rynku wtórnym weryfikuje prawdziwą wartość, jaką ma dana maszyna rolnicza.

Kosiarka Z064 to historia Samaszu

Rozważania o trwałości maszyn rolniczych i ich cechach przyszły mi do głowy, gdy w fabryce firmy Samasz znalazłem jedną z pierwszych kosiarek bębnowych tego producenta – rotacyjną kosiarkę zawieszaną Z064. Ma 30 lat i przez prawie cały ten okres służyła różnym podlaskim rolnikom. Odkupiono ją niedawno i teraz cierpliwie czeka na remont generalny. Nie po to jednak, by znów wrócić na pole, ale zająć zaszczytne miejsce przed siedzibą firmy.

Choć dziś jeszcze pokryta patyną czasu, poobijana i nieco zmęczona kilkudziesięcioletnim użytkowaniem jest dla producenta świadectwem chlubnej historii, ale też jakości jego wyrobów.

Przyjrzałem się jej z bliska i muszę przyznać, że niejednokrotnie widziałem w polu maszyny będące w gorszej kondycji. Tak, widać wyraźnie, że oryginalne fabryczne malowanie już znacznie przyblakło, a ruda rdza jest już widoczna, ale dziur na wylot tu nie ma. Mimo lat na słońcu i deszczu czytelne są jeszcze nawet naklejki informacyjne. Mechanizm napędowy i bębny obracają się w miarę lekko. Paski – choć już zapewne zmienione – wyglądają znośnie i mogłyby jeszcze posłużyć.

Gdyby ją dobrze umyć i zakonserwować przynajmniej farbą podkładową, założyć nożyki, przesmarować mechanizmy oraz łożyska, to bez problemu wykosiłaby jeszcze niejedną łąkę.

Stare maszyny jeszcze działają

Ta kosiarka należy do starej generacji maszyn rolniczych. Jest prosta w działaniu i prosta w obsłudze. Nie wymagała też skomplikowanego serwisowania ani przeglądów, a tylko wymiany oleju, smarowania i od czasu do czasu kompletu nowych pasków. Choć takie bębnówki zastąpiła już nowa generacja kosiarek, to w naszym kraju są jeszcze tysiące takich maszyn i zapewne większość z nich jeszcze pracuje.

Czy maszyny nowej generacji będą służyły, jak ta bębnowa kosiarka Samaszu, kilkadziesiąt lat? Tego nie wiem, ale liczę na to. Technologie używane dziś do produkcji maszyn rolniczych są dobre i gwarantują wysoką jakość oraz trwałość. Wymagają co prawda sporej uwagi i niejednokrotnie specjalistycznego serwisu, ale wydajność ich pracy jest niebotycznie wyższa niż tych starszej generacji.

Cóż, za trzydzieści lat okaże się, czy ten nowy dziś sprzęt jeszcze pracuje.