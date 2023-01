Znaczny spadek cen nawozów w USA

Jak informuje serwis DTN, w pierwszym tygodniu stycznia doszło do znacznego spadku cen detalicznych większości nawozów w USA w porównaniu do cen grudniowych. To już trzeci spadkowy tydzień z rzędu.

Ceny fosforanu amonu i soli potasowej spadły w skali miesiąca średnio o 8 procent i wynoszą odpowiednio 879 i 752 dolarów za tonę. Mocznik staniał o 6 proc. do 739 USD/t. Fosforan dwuamonowy staniał z kolei o 5 proc. w skali miesiąca i kosztował 876 USD/t. Spadły również ceny RSM-u; RSM 28 kosztował 573 USD/t, a RSM 32 673 USD/t.

Większość nawozów w USA jest także tańsza niż przed rokiem, a jedynie fosforan dwuamonowy zdrożał w skali rocznej.

Jak informuje serwis DTN podaż nawozów jest bardzo dobra i nic nie wskazuje na to, aby mogło ich zabraknąć. I chociaż rynek nawozów zależy głównie od sytuacji globalnej, to o dostępności decydują często lokalne uwarunkowania.

*DTN jako spadek znaczny traktuje spadek równy 5 proc. i więcej.