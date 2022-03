Zmodernizowany Deutz-Fahr 4E już w sprzedaży. Ile kosztuje?

Nowa Seria 4E Stage V marki Deutz-Fahr została zaprojektowana z myślą o potrzebach zarówno małych jak i dużych powierzchniowo gospodarstw rolnych. Równie dobrze sprawdza się w pracach komunalnych na terenie miast i gmin. Seria 4E to cztery proste w obsłudze , ekonomiczne ciągniki, które oferują dodatkowo zredukowany do minimum zakres czynności konserwacyjnych. Wszystkie posiadają nowoczesną konstrukcję oraz ergonomiczne miejsce operatora, co przekłada się na wysoki poziom komfortu.

Pod maską montowany jest nowoczesny, 3-cylindrowy silnik FARMotion 35. Jednostka napędowa została zaprojektowana przez SDF specjalnie do wykorzystania w pracach rolniczych. Kompaktowy silnik oferuje wysokie osiągi w zakresie mocy i momentu obrotowego. Jednocześnie, jednostka napędowa spełnia wymogi obowiązującej normy emisji spalin Stage V. Układ zasilania wykorzystuje wtrysk paliwa Common Rail, pracujący z maksymalnym ciśnieniem 2000 bar. Turbosprężarka o stałej geometrii łopatek i Intercooler zapewniają doskonałe osiągi w szerokim zakresie prędkości obrotowych oraz wysoki moment przy niskich obrotach silnika. Gama modeli Serii 4E obejmuje ciągniki z silnikami o mocy maksymalnej 66, 76, 91 i 102 KM.

Wszystkie modele Serii 4E marki Deutz-Fahr są standardowo wyposażone w układ hydrauliczny z podwójną pompą, dzięki czemu ciągnik może pracować wydajnie z różnymi maszynami. Pompa posiada w standardzie wydajność 48 l/min, opcjonalnie dostępna jest wersja o wydajności 56 l/min. Dostarcza ona olej do podnośnika i do trzech mechanicznie sterowanych obwodów układu hydraulicznego. Mechaniczny tylny podnośnik już w standardzie wyposażany jest w siłowniki wspomagające, dzięki którym udźwig wynosi aż 3500 kg. Dostępny jest też opcjonalny układ sterowania podnośnikiem EasyLift, umożliwiający operatorowi podnoszenie i opuszczanie ramion podnośnika za pomocą jednego przycisku. Układ kierowniczy jest zasilany przez niezależną, dedykowaną pompę.

Seria 4E marki Deutz-Fahr, podobnie jak pozostałe modele w gamie, oferuje wysoki komfort operatora. Komfort i bezpieczeństwo zawsze stanowiły dla Deutz-Fahr priorytet. Dlatego też, ciągniki wyposażono w układ hamulcowy na cztery koła. Duży zakres regulacji koła kierownicy i fotela zapewnia komfort i swobodę ruchu każdemu operatorowi. Szerokie, antypoślizgowe stopnie i solidne poręcze po obu stronach ciągnika ułatwiają wchodzenie i wychodzenie. Elementy sterowania zostały rozmieszczone w sposób logiczny, w zależności od częstotliwości ich używania.

Analogowo-cyfrowa deska rozdzielcza przekazuje operatorowi wszystkie informacje na temat pracy ciągnika. Zastosowane materiały wygłuszające jeszcze bardziej podnoszą komfort operatora poprzez obniżenie poziomu hałasu, wibracji i temperatury. W celu ułatwienia pracy w nocy, wszystkie modele można wyposażyć w maksymalnie 5 reflektorów roboczych. Żeby jeszcze bardziej zwiększyć wszechstronność serii 4E, Deutz-Fahr oferuje wybór pośród dwóch fabrycznych zestawów przygotowania do ładowacza czołowego (zestawy Light Kit i Ready Kit), umożliwiających szybkie i proste przyłączenie ładowacza czołowego.

Seria 4E Stage V jest w sprzedaży, dostępna w konfiguratorach u przedstawicieli handlowych. Model 4090E (91 KM) jest oferowany od kwoty 127000 zł netto.

Źródło: Deutz-Fahr