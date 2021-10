Zmodernizowane traktory Claas Arion serii 400

Ciągniki Claas Arion 400 zyskały nową stylistykę, od modelu Arion 430 – także większą moc, a od wersji 440 – dodatkowe 10 KM dzięki systemowi Claas Power Management (CPM). Kolejne zmiany w tej serii obejmują większą moc hydrauliczną, większy udźwig i większą dopuszczalną masę całkowitą.

Wraz z wprowadzeniem kolejnej wersji ciągników Arion 400 wyposażono je w szereg nowych parametrów poprawiających osiągi. Seria Arion 400 liczy siedem modeli i oferuje zakres mocy maksymalnej od 90 do 155 KM z CPM zgodnie z normą ECE R120. Najmocniejszy Arion 470 osiąga maksymalną moc 155 KM i maksymalny moment obrotowy 631 Nm z CPM.

Czterocylindrowy silnik FPT o pojemności 4,5 litra pracuje we wszystkich modelach serii – od najmniejszego Arion 410 do najmocniejszego Arion 470. Od modelu Arion 430 turbosprężarki są wyposażone w zawór Wastegate. Spaliny są oczyszczane zgodnie z normą Stage V dzięki połączeniu technologii SCRoF (SCR on Filters) i katalizatora oksydacyjnego.

Wszystkie silniki jak zapewnia producent charakteryzują się dużą łatwością serwisowania. Okres między wymianami oleju wynosi 600 godzin pracy. Dzięki cyklonowemu separatorowi wstępnemu, który usuwa ok. 90 proc. zanieczyszczeń z zasysanego powietrza, filtr powietrza (dostępny przed pakietem chłodnic) rzadko wymaga czyszczenia. Aby ułatwić przedmuchanie chłodnic, istnieje możliwość ich otwarcia.

Od modelu Arion 430 klienci mają do wyboru dwie przekładnie z biegami pod obciążeniem. Przekładnia Quadrashift oferuje 16 biegów do przodu i 16 do tyłu z podziałem na cztery zakresy po cztery biegi pod obciążeniem. Opcjonalna przekładnia Hexashift z sześcioma biegami pod obciążeniem ma 24 biegi do przodu i do tyłu. Dla obu wariantów przekładni dostępna jest opcja biegów pełzających do 150 m/h.

Dzięki automatyce obie przekładnie można ustawić w taki sposób, aby automatycznie zmieniały się tylko biegi pod obciążeniem (tryb polowy) albo też biegi pod obciążeniem i zakresy (tryb drogowy), przy czym przy zmianie zakresów zawsze zostaje wybrany odpowiedni bieg pod obciążeniem. Jednocześnie możliwe jest zaprogramowanie trzech trybów pracy przekładni (tryb w pełni automatyczny, tryb WOM, tryb użytkownika) odpowiednio do danego rodzaju prac.

Ciągniki serii Arion 400 wyróżniają się długim rozstawem osi, wynoszącym 2,49 m (Arion 410 i 420) lub 2,53 m (Arion 430 – 470) przy niewielkiej długości całkowitej. W połączeniu z kątem skrętu kół przednich, wynoszącym do 55 stopni, pozwala to uzyskać dużą zwrotność, którą wspiera nowy, zależny od kąta skrętu kierownicy, system załączania i rozłączania napędu na wszystkie koła oraz dostępne na życzenie zmienne przełożenie układu kierowniczego. Poza tym pomimo kompaktowych wymiarów zapewniony jest bezpieczny transport dołączanych narzędzi oraz wysoka stabilność podczas prac z ładowaczem czołowym. Przyczynia się do tego także statyczny rozkład masy, wynoszący 50:50 bez balastu.

Dopuszczalna masa całkowita została zwiększona do 9 t, co pozwala na uzyskanie ładowności do 3,8 t. Do najwyższych obciążeń przystosowana jest także nowa opcjonalna pompa Load Sensing o wydatku 150 l/min. Już przy oszczędzającej paliwo prędkości silnika 1600 obr./min pompa oferuje przepływ 110 l/min. W sumie dostępne są teraz cztery opcje pomp: dwie z obiegiem otwartym (z wydatkiem 60 lub 100 l/min) oraz Load Sensing (z wydatkiem 110 l/min i 150 l/min). Oba warianty Load Sensing oferują również zwiększony udźwig z tyłu, wynoszący do 6,25 t.

Kolejnym dużym plusem jest pełna integracja podnośnika przedniego i dostępny fabrycznie ładowacz czołowy. Oba urządzenia można wygodnie obsługiwać za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej, przy czym dla ładowaczy czołowych możliwa jest obsługa przy użyciu joysticka Electropilot (CIS lub CIS+) lub Flexpilot. Obsługa nie wymaga zatem zmieniania uchwytu. Możliwe jest teraz indywidualne dopasowanie sposobu reagowania joysticka Electropilot do potrzeb operatora, a nowy system automatycznego wykrywania ładowacza czołowego eliminuje konieczność ręcznego przełączania funkcji hydraulicznych.

Podobnie jak poprzednia seria, także nowe ciągniki z serii Arion 400 Stage V mogą mieć najróżniejsze konfiguracje, w zależności od życzeń klienta i obszaru użytkowania. Dla zwiększenia komfortu opcjonalnie dostępna jest amortyzowana oś przednia Proactiv, mechaniczna dwupunktowa amortyzacja kabiny oraz różne opcje foteli. Zarówno podnośniki, jak i ładowacze czołowe Claas są wyposażone w system tłumienia drgań.

Wszystkie ciągniki Arion 400, zgodne z normą emisji spalin Stage V, można fabrycznie wyposażyć w system prowadzenia po śladzie Claas, który jest obsługiwany i wyświetlany na terminalu. Jako sygnały korekcyjne, poza SATCOR i OMNISTAR, dostępne są różne sygnały RTK. Dzięki funkcji Auto Turn proces zawracania na uwrociach po zezwoleniu operatora przebiega w sposób całkowicie zautomatyzowany. Dodatkowo ciągnik może zostać wyposażony w instalację ISOBUS, w tym celu z tyłu dostępne jest gniazdo ISOBUS, a wewnątrz kabiny – złącze IN CAB, za pomocą którego można podpiąć dowolny terminal do obsługi maszyn ISOBUS. Dla wygody można przypisać dowolne cztery przyciski funkcyjne, co oferuje unikalną w tej klasie wygodę obsługi, szczególnie podczas obsługi maszyn towarzyszących z ISOBUS. Opcją zwiększającą komfort jest możliwość zamówienia kamery montowanej na dachu oraz monitora do wyświetlenia obrazu z tyłu ciągnika.

Ponadto standardowo dostępna jest automatyczna dokumentacja za pośrednictwem Telematics.